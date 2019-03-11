"Yerel seçimi dünya takip ediyor"

KIRKLARELİ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimi sadece Türkiye değil, dünyanın takip ettiğini belirterek, "Türkiye'nin gücü üzerinden Türkiye'yi ileriye taşıyacak liderin halk nezdinde itibar ve etkisi bakımından takip edenler var." dedi.



Yazıcı, AK Parti Kırklareli İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, 31 Mart yerel seçimlerinin çok önemli olduğunu söyledi.

Kırklareli'nin hizmet bakımından değişime hazır olduğuna inandığını ifade eden Yazıcı, seçimlerde vatandaşların inatçılıkla değil, bölgesine faydalı kim olacak muhasebesiyle oylarını kullanması gerektiğini anlattı.

Seçimlere çok az bir süre kaldığını anımsatan Yazıcı, "Yerel seçimi sadece Türkiye değil, dünya takip ediyor. Türkiye'nin gücü üzerinden Türkiye'yi ileriye taşıyacak liderin halk nezdinde itibar ve etkisi bakımından takip edenler var. Kendi düşünceleri açısından buna ümit bağlayanlar var. Dolayısıyla bizim birlikteliğimiz en büyük gücümüzdür. En kıymetli yanımız kardeşliğimizdir. Bunu ölçecek hiçbir değer yok." diye konuştu.

Yazıcı, ardından MHP Kırklareli İl Başkanlığını ziyaret etti. Birçok ilde ittifak yaptıklarını hatırlatan Yazıcı, Kırklareli'nde de MHP'nin adayı Derya Bulut'u desteklediklerini belirtti.

İnsanların olduğu gibi şehirlerin de kaderlerinin olduğunu aktaran Yazıcı, değişim ve dönüşümü de insanların gerçekleştirebileceğini dile getirdi.

- Yazıcı, seçim bürosunu açtı

Daha sonra Cumhur İttifakı'nın seçim bürosunun açılışına katılan Yazıcı, burada vatandaşlarla hitap etti.

"İki parti, tek program, tek aday bu ne güzel bir şey." diyerek konuşmasına başlayan Yazıcı, Türkiye için bu yaklaşımın büyük bir kazanım olduğunu vurguladı.

Türkiye'de laf üretenleri de iş üretenleri de vatandaşın gördüğünü ifade eden Yazıcı, "Bu ittifak kıymetlidir. Hele hele Kırklareli için bir adayda birleşip AK Parti ile MHP'nin ortak liste yapması Kırklareli'ne verdiğimiz değerin çok önemli göstergesidir." dedi.

Yazıcı, seçimlere kalan az sürenin en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Cumhur İttifakı'nın milletin sorunlarını çözmek için var olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Ülkemizde bağımsızlığımıza yönelik, güvenliğimize yönelik milletin egemenlik hakkını ortadan kaldırmaya matuf nerede bir hareket varsa Cumhur İttifakı topyekün onun karşısında. Demokrasinin en önemli aracı seçimlerdir. Millet seçimle önceden yetki verdiklerini denetler, bakar, ne yaptı, ne etti. Talip olanlara bakar ne yapacak, vizyonu var mı? İşte seçtiğinizin seçtiklerinizin yaptıkları ortada. Memnunsanız devam edin. Ama burası daha da ileri için Avrupa'nın kapısı konumunda. Kırklareli çevresiyle birlikte şehir anlayışıyla kültürüyle birlikte daha ileriye gitsin istiyorsanız kadro hazır. Kadro size emanet. Seçimler yerel seçim ama son derece önemli. Siyaseti hizmet için yapanlar, iş olsun diye, laf olsun diye yapanlar var. Bu kadro, Cumhur İttifakı, milletin sorunlarını çözmek için var ve onun için sizin karşınızda. Değerlerimiz var. Değerler üzerine siyaset yapmayız. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet diyoruz."

Programda AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı ile Cumhur İttifakı'nın Kırklareli Belediye Başkan Adayı Derya Bulut da birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Yazıcı ve beraberindekiler, seçim bürosunun açılışını gerçekleştirdi.

Yazıcı, ardından esnafı ziyaret etti.

Kaynak: AA