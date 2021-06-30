Yerel yerleştirme nedir 2021? Yerel yerleştirme kriterleri, şartları neler? Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar 2021

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar tercih işlemleri için araştırmalarda bulunuyor. Tercihlerde iki farklı yöntem kullanılıyor, biri merkezi yerleştirme, diğeri ise yerel yerleştirme. Bizlerde sizler için internet arama motorlarında araştırılan Yerel yerleştirme nedir 2021? Yerel yerleştirme kriterleri, şartları neler? sorularına haberimizde yanıt verdik. İşte yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar 2021...

YEREL YERLEŞTİRME NEDİR 2021?

Yerel yerleştirme, lise okumaya hak kazanan öğrencinin e-devlete kayıtlı olan ikamet adresine en yakın olan liseye yerleştirilmesini sağlayan sistemin ismidir. Yerel yerleştirme yöntemiyle öğrenci alan okullara yerleştirme işlemi, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından belirlenen kontenjanlara göre yapılır.

YEREL YERLEŞTİRME KRİTERLERİ, ŞARTLARI NELERDİR?

Yerel yerleştirme yöntemi ile öğrencilerin liseye yerleştirilmesinde ikamet adreslerinin yanı sıra şu şartlar aranmaktadır:

1-Öğrencilerin ikamet adresleri

2-Okul başarı puan üstünlüğü (6, 7 ve 8’inci sınıf seviyesinde alınan yıl sonu başarı puanlarının aritmetik ortalaması ile elde edilen ve virgülden sonra dört basamak yürütülen puandır)

3-8. sınıf özürsüz devamsızlık gün sayısı azlığı

LGS TERCİH VE YERLEŞTİRME KLAVUZU

YEREL YERLEŞTİRME NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığının açıklamasına yerel yerleştirme şu şekilde yapılmaktadır:

"Okulların türü, kontenjanı ve bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri ve okul başarı puanları gibi kriterler göz önünde bulundurularak yapılacaktır. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara yerleştirme işlemi, il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerince belirlenen kontenjanlara göre yapılacaktır. Yerleştirme işlemleri, okulun bağlı bulunduğu Genel Müdürlük ile il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinin sorumluluğunda Bakanlıkça yürütülecektir. "

Yerel yerleştirme tercih ekranında okullar; Yeşil renk, “Kayıt Alanında” öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu Kayıt Alanında yer alan okulları belirtir.

Mavi renk, “Komşu Kayıt Alanında” öğrenci için ikamet adresine göre Komşu Kayıt Alanında yer alan okulları belirtir.

Kırmızı renk, “Diğer” ise öğrenci için ikamet adresine göre bulunduğu Kayıt Alanında ve Komşu Kayıt Alanında olmayan il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarında bulunan okulları belirtir.

Yerleştirmeye esas nakiller, “Tercih ve Yerleştirme Takviminde” belirtilen tarih ve sürelerde 2 (iki) dönemde yapılacaktır. Her dönemde; Merkezî Sınav Puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3 (üç), yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3 (üç), pansiyonlu okullar için de en fazla 3 (üç) okul tercihi yapılabilecektir.

YEREL YERLEŞTİRME İLE ÖĞRENCİ ALAN OKULLAR 2021

Yerel yerleştirmeye göre öğrenci olan okulları görmek için aşağıdaki linke tıklamanız gerekmektedir.

YEREL YERLEŞTİRME İLE ÖĞRENCİ ALAN OKULLAR 2021