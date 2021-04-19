Yerel Yönetimler Reform Paketi'nin taslağı son aşamada: İşte Yerel Yönetim Reform Paketi detayları

Köklü değişimlerin öngörüldüğü ifade edilen yerel yönetimlerde reform paketinin taslak sürecinin tamamlanmak üzere olduğu öğrenildi. AK Parti tarafından hazırlanan paketin içeriğinde birçok başlıkta güncelleme ve düzenlemeler yer alırken taslağın detayları da ortaya çıktı.

Sabah'ın haberine göre, taslak bu hafta partinin yetkili kurularında ele alınarak son şekli verilecek.

Çalışmanın tamamlanır tamamlanmaz ilgili kurullara yapılacak sunum sonrasında hayata geçmesi için hızla adımlar atılacağı öğrenildi.

Yerel yönetimler reform paketi kapsamında belediyelerin ihtiyaç ve sorunlarının giderilmesi hedefleniyor.

Ayrıca Belediyelerle ilgili mevzuat düzenlemelerinde de değişiklik yapılacak.

YEREL YÖNETİMLERDE REFORMLA YAPILMASI PLANLANAN DEĞİŞİKLİKLER

İmar ve planlamaya ilişkin önemli değişiklikler.

Belediyeler arası görev ve yetki devrinin yeniden düzenlenmesi.

Belediyelerde mali yapı ve finansman düzenlemesi.

Belediyelerin teşkilat ve personel yapısında düzenleme, denetim ve şeffaflık,

Mali ve sosyal hakların yeniden düzenlenmesi.

Yukarıdaki başlıkların yer alacağı öğrenilen yerel yönetimler reformunda bu başlıklar altında çok sayıda düzenleme yapılacak.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki yetkili kurullarda bir sunum gerçekleştirecek.