Yerel yönetimler yasası düzenlemesindeki ayrıntılar belli oldu

"İmar ve planlama", "finansman" gibi birçok alanda değişiklikler gerçekleştirmeyi amaçlayan yerel yönetimler yasası ile ilgili ayrıntılar merak ediliyordu.

AK Parti'nin hazırladığı yerel yönetimler yasası düzenlemesi ile ilgili ayrıntılar netleşmeye başladı.

AKRABA GÖREVLENDİRMELERİNE SINIRLAMA

Düzenlemeye göre, belediye başkanlarının belediyeye bağlı şirketlerden maaş almalarına yönelik uygulamaya son veriliyor. Birden çok görev halinde de tek şirketten maaş alınacak.

Ayrıca, belediye başkanı ve meclis üyeleri tek belediye şirketinde görev yapabilecek.

"Etik" başlığı altında yapılan düzenlemede akraba görevlendirmelerine de sınırlama getirilecek.

MAAŞ ARTIŞI TEŞVİĞİ

Verimliliğin arttırılması amacıyla bir çalışma da Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nde yürütülüyor.

Liyakat ve yetkinliğin arttırılması için yol haritası belirlendi.

Kamu çalışanlarına ödüllendirme sistemi getirilecek. Performansa göre maaşta artış ya da kariyerde yükselme gibi teşvikler sağlanacak.

ÖZEL BİR SİSTEM GELİŞTİRİLECEK

Kamuda istihdam ilanlarının şeffaf olması için özel bir sistem geliştirilecek. Bu sistem ile insan kaynakları, süreci çevrimiçi izleyebilecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarının marka değerini arttırmak için bilişim teknolojilerine uygun çalışmalar yapılacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DA SUNUM YAPACAK

"İmar ve planlama", "finansman" gibi 8 başlıkta daha değişiklikler ele alınıyor.

Yasa teklifinin ocak ayına kadar tamamlanması bekleniyor.

Hazırlıklara ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da sunum yapılacak.