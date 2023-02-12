Yeremy Pino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yeremy Pino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yeremy Pino adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yeremy Pino Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yeremy Pino 20 Ekim 2002 tarihinde Las Palmas şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Yéremy Jesús Pino Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yeremy Pino Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Yeremy Pino, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Villarreal futbol takımında oynamaktadır. Villarreal takımına 1 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Yeremy Pino'nin Villarreal ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Yeremy Pino Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/yeresantos10/

Yeremy Pino Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Yeremy Pino isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 38.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 40.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Yeremy Pino Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yeremy Pino futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında CD Roda Altyapı

1 Temmuz 2018 yılında Roda U19

1 Temmuz 2019 yılında FC Villarreal C

1 Ağu 2020 yılında Villarreal

Yeremy Pino Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yeremy Pino şuan Villarreal takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Yeremy Pino Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Barrio Atlántico, AD Huracán (2011-2014), Las Palmas (2014-2017)

İspanya takımında 17 numaralı formasıyla 6 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

İspanya U21 takımında 10 numaralı formasıyla 24 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 3 gol atmıştır.

İspanya U18 takımında 7 numaralı formasıyla 14 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

İspanya U17 takımında 7 numaralı formasıyla 25 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 2 gol atmıştır.

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