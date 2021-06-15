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Yerinde aşı uygulaması nedir? Nasıl yapılır?

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında başlatılan aşılama çalışmaları, 14 Ocak'tan bugüne dek tam 35 milyon doza ulaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bunun şerefine mobil ekiplerle yerinde aşı uygulamasının başlayacağını duyurdu. Peki Yerinde aşı uygulaması nedir? Nasıl yapılır? Yerinde aşı nerede yapılacak?

Yerinde aşı uygulaması nedir? Nasıl yapılır?

Vuhan'da başlayarak tüm dünyayı olumsuz etkisiyle sarsan ve ülkemizde de bir yılı aşkın süredir veirlen mücadeleyle önüne geçilmeye çalışılan yeni tip koronavirüs salgınına karşı aşılama, tüm hızıyla devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, mobil ekiplerle yerinde aşı uygulamasının başlatılacağını duyurmasıyla vatandaşlar, Yerinde aşı uygulaması nedir? Nasıl yapılır?  sorularının cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

YERİNDE AŞI UYGULAMASI NEDİR?

Yerinde aşı uygulaması, aşı olmaya gidemeyen kişiler için geliştirilen bir yöntem olup, bu kişilerin bulundukları yerlere aşı ekiplerinin gönderilmesidir.

Yerinde aşı uygulaması nedir? Nasıl yapılır?

Mobil aşı ekipleri, aşı olmaya gidemeyecek kişilerin bulundukları konuma, tüm teçhizat ve malzemeleriyle birlikte giderek bu kişileri aşılıyor. Böylece aşı olmaya gidemeyen vatandaşlar da, toplumsal bağışıklığın kazanılması kapsamında aşılanmış oluyor. 

Yerinde aşı uygulaması nedir? Nasıl yapılır?

YERİNDE AŞI UYGULAMASI NASIL YAPILIR?

Yerinde aşı uygulamasında, mobil aşı ekipleri gerekli malzemelerle birlikte, belirlenen bölgeye giderek bu bölgede aşılama çalışması gerçekleştirir. Sterilizasyonu sağlanmış malzemeler ve uygun ortamlarda yapılan yerinde aşı uygulaması, tıpkı hastanede yapılan aşı gibidir. Aradaki tek fark, yerinde aşıda, aşı olacak kişiler hastaneye değil aşı yapacak kişiler, aşı olacak kişilerin bulunduğu bölgeye gider.

Yerinde aşı uygulaması nedir? Nasıl yapılır?

YERİNDE AŞI UYGULAMASI NEREDE YAPILACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, yerinde aşı uygulamasının, mobil ekiplerle, organize sanayi bölgelerinde başlayacağı belirtildi.

 

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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