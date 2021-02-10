Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vakaların artması ve diğer konuları görüşmek üzere Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu. Bakan Koca salgında yeni bir döneme girildiğini belirtti. Pekii Yerinde karar dönemi ne demek? | Salgında yeni dönem nedir? İşte ayrıntılar...

YERİNDE KARAR DÖNEMİ NE DEMEK? | SALGINA YENİ DÖNEM NEDİR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgında yeni döneme girildiğini duyururken, pazartesiden itibaren il bazında 7 günlük vaka sayılarının ortalaması canlı olarak yayınlanacağını açıkladı ve yeni dönemin adını "yerinde kadar dönemi" olarak nitelendirdi.

BAKAN KOCA'DAN BİLİM KURULU TOPLANTISI SONRASI FLAŞ AÇIKLAMA

Koronavirüs salgınında vakaların artması ve diğer konuları görüşmek üzere Koronavirüs Bilim Kurulu bir kez daha toplandı. Bakan Koca, toplantı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

"Sizlere öngörülebilir bir program sunabilmek için aşı programını ele alıyoruz. Çok yakında hayatımızı planlamamız mümkün olacak. İşyerimiz ne zaman açılabileceklerini, öğrencilerimiz okullarına hangi şartlar altında kavuşacaklarını öğrenebileceklerdir. Pazartesi gününden itibaren il bazında 7 günlük vaka sayılarının ortalaması canlı olarak yayınlanacak. Böylelikle gerektiğinde il hıfzıssıhha kurullarımız bölgesel olarak karar alabilecekler.

"YERİNDE KARAR DÖNEMİ"

Salgın yönetiminde yeni dönemin adı yerinde karar dönemidir. Salgının bizi daha fazla yıpratmasına izin vermeyeceğiz. Esnaf, öğretmen, sağlık çalışanımızın önünü göreceği geleceğe adım adım ilerliyoruz. Tedbirlerle birlikte uymalıyız. Bazılarımız uyarak başarımızı sürdürmemiz mümkün değil. Ülkemizin salgın yönetimindeki en büyük gücü vatandaşlarımızın uyumudur.

Hep birlikte mücadeleye devam edecek, aydınlık geleceğimize en kısa sürede kavuşacağız. 28 gün önce sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı aşı programımızda bugün itibariyle 2 milyon 800 bin aşkın vatandaşımızın ilk doz aşaması tamamlandı. Yarından itibaren ilk aşılanan grubumuzun ikinci doz aşılarına başlıyoruz. Amacımız hedef nüfusumuzun en az yüzde 60'ını aşılamaktır.

KORONAVİTÜS AŞISI TEDARİKİ ZORLUĞU

Nüfusumuzun yüzde 3,5'unu aşılamış olmamız birçoğumuza az bir oran gibi gelebilir. Aşı üreticisi ülkelerden biri olan Almanya'da bu oranın yüzde 3,7 olduğunu göz önünde bulundurursak ülkemizin başarısı daha iyi anlaşılacaktır. Küresel basından da takip edilebileceği üzere aşı tedarikinde tüm ülkeler zorluk yaşamaktadır. Buna ürettiği aşılar kullanıma giren ülkeler de dahildir.

65 YAŞ ÜZERİ AŞILAMA BAŞLIYOR

Yaptıklarımız eksik ya da fazla bulundu. Her bir eleştiriyi yönetimi daha iyi nasıl yapabiliriz saiki ile sahiplendik, daha iyisini başarmak için kullandık. Vicdan sahibi gönüller verdiğimiz mücadelede ne büyük başarılara imza atıldığını kabul edecektir. Yarından itibaren 70 yaş üzeri ve Cuma gününden itibaren 65 yaş üzeri vatandaşlar aşı olmak için sisteme tanımlanacak.

AŞIYA DAVET

Kritik kamu hizmetlerinin aksamadan sürdürebilmesini sağlamak ve toplumsal mobilizasyonu teşvik etmek üzere hafta sonundan itibaren başta kabine olmak üzere devlet üst yöneticilerini aşılanmaya davet ediyorum. Vali, il emniyet müdürü, belediye başkanlarımızın aşılarını yaptırarak vatandaşlarımıza önderlik etmesini bekliyorum."

263 İngiltere 23 Güney Afrika varyantı var.

KISITLAMALAR HAFİFLETİLECEK Mİ?

Bilim Kurulumuzun tavsiyesi kısıtlamaların hafifletilmesinde acele etmeden vaka seyrinin incelenmesi yönünde.

Bilim Kurulu var olan tedbirlerin devamından yana, yeni tedbir düşünülmüyor. Son 2 haftada bütün illerimizde genel olarak vaka artışı olduğunu görüyoruz. Mutasyonlarda bulaştırıcılığının daha fazla olduğunu biliyoruz.

Ayrıntılar geliyor....