Yerko Leiva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yerko Leiva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yerko Leiva adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yerko Leiva Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yerko Leiva 14 Haziran 1998 tarihinde Chillán şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Yerko Bastián Leiva Lazo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yerko Leiva Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AIM fútbol yapmaktadır. Yerko Leiva, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CDP Curicó Unido futbol takımında oynamaktadır. CDP Curicó Unido takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Yerko Leiva'nin CDP Curicó Unido ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Yerko Leiva Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/yerko.leiva30/

Yerko Leiva Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yerko Leiva isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Yerko Leiva Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yerko Leiva futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında U. de Chile

17 Ağustos 2019 yılında La Calera

16 Ocak 2020 yılında Necaxa

31 Mart 2021 yılında Curicó Unido

31 Aralık 2021 yılında Necaxa

15 Ocak 2022 yılında Curicó Unido

31 Aralık 2022 yılında Necaxa

1 Ocak 2023 yılında Curicó Unido

Yerko Leiva Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yerko Leiva şuan CDP Curicó Unido takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Yerko Leiva Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Club Universidad de Chile

Şili U20 takımında 6 numaralı formasıyla 1 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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