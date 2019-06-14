Yerköy Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi açtı

Yozgat'ın Yerköy ilçesi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından eğitim öğretim yılı içerisinde değişik branşlardaki kurslarda hazırlanan el işi eserlerin sergisi düzenlenen törenle açıldı.

Sergisi açılışına Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Doğan Genç, İlçe Jandarma Komutanı Umut Mütevellioğlu, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Erdoğan ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Celal Yılmaz katıldı.

Açılış kurdelesini kesen Başkan Yılmaz, stantları gezerek eserler hakkında kursiyerlerden bilgi aldı. Yılmaz, "Kültürel eserlerimizin gelecek nesillere aktarılması ve yaşatılmasında Halk Eğitim Merkezlerimizi önemli bir görevi yerine getiriyor. El emeği göz nuru bu eserlerin değeri maddiyatla ölçülmez. Ben bu vesile ile bu serginin açılmasında emeği olan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: İHA