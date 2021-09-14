  1. FOTO GALERİ
  2. MAGAZİN
  3. Yerlere kan boyaları akıttılar! Dilara Fındıkoğlu'nun kırmızı partisi tepki topladı! Vahşi temasıyla satanizm ayinine benzetildi!

Yerlere kan boyaları akıttılar! Dilara Fındıkoğlu'nun kırmızı partisi tepki topladı! Vahşi temasıyla satanizm ayinine benzetildi!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun modacısı olarak bilinen Fındıkoğlu Zülfaris Sinagogu'nda gerçekleşen kırmızı temalı doğum günü sosyal medyada tepkilere yol açtı. Parti vahşi temasıyla satanizm ayinine benzetildi. Ayrıca sinagogda yapıldığı için de eleştirildi.

Yerlere kan boyaları akıttılar! Dilara Fındıkoğlu'nun kırmızı partisi tepki topladı! Vahşi temasıyla satanizm ayinine benzetildi! 1111

Lady Gaga, Rihanna gibi dünyaca ünlü starların da modacısı olan ve geçtiğimiz aylarda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hediye ettiği tişörtün satanik ögeler içermesi nedeniyle dikkatleri üzerine çeken Türk tasarımcı Dilara Fındıkoğlu 31'inci yaşını özel konseptli parti ile kutladı.