Yerlere kan boyaları akıttılar! Dilara Fındıkoğlu'nun kırmızı partisi tepki topladı! Vahşi temasıyla satanizm ayinine benzetildi!
Yerlere kan boyaları akıttılar! Dilara Fındıkoğlu'nun kırmızı partisi tepki topladı! Vahşi temasıyla satanizm ayinine benzetildi!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun modacısı olarak bilinen Fındıkoğlu Zülfaris Sinagogu'nda gerçekleşen kırmızı temalı doğum günü sosyal medyada tepkilere yol açtı. Parti vahşi temasıyla satanizm ayinine benzetildi. Ayrıca sinagogda yapıldığı için de eleştirildi.