Yerlere kan boyaları akıttılar! Dilara Fındıkoğlu'nun kırmızı partisi tepki topladı! Vahşi temasıyla satanizm ayinine benzetildi!

Lady Gaga, Rihanna gibi dünyaca ünlü starların da modacısı olan ve geçtiğimiz aylarda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hediye ettiği tişörtün satanik ögeler içermesi nedeniyle dikkatleri üzerine çeken Türk tasarımcı Dilara Fındıkoğlu 31'inci yaşını özel konseptli parti ile kutladı.