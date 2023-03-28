Yerleri kirlettikleri gerekçesiyle öğrencileri süpürge sapıyla döven servis şoförü yakalandı

Küçükçekmece'de bir ortaokul servisinde öğrencileri yerleri kirlettikleri gerekçesiyle süpürge sapıyla döven servis şoförü, polis ekiplerinin yaptığı çalışma neticesinde yakalandı.

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Yerleri kirlettikleri gerekçesiyle öğrencileri süpürge sapıyla döven servis şoförü yakalandı

Küçükçekmece'de bir ortaokul servisinde öğrencileri yerleri kirlettikleri gerekçesiyle sopayla döven servis şoförü, polis ekiplerinin yaptığı çalışma neticesinde yakalandı. Şahsın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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SÜPÜRGE SAPIYLA ÇOCUKLARI DÖVDÜ

Olay Küçükçekmece'de bulunan bir ortaokulun servisinde dün gerçekleşti. İddiaya göre serviste çocuklar yerlere çöp attı ve bunu gören servis şoförü sinirlenerek çocuklara bağırmaya başladı. Hızını alamayan adam eline aldığı süpürge sapıyla çocukları dövdü. Yaşananların sosyal medyada paylaşılması ve haberlere yansımasının ardından harekete geçen polis ekipleri, A.H. isimli servis şoförünü Tevfikbey Mahallesi'nde yakaladı. Şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor.

KAYNAK: İHA

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