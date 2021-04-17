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Yerli aşı gönüllüsü Bakan Varank ilk doz aşısını yaptırdı!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen ve en yenilikçi aşı yöntemlerinden biri kabul edilen virüs benzeri parçacıklara dayalı (VLP) aşısını oldu.

Yerli aşı gönüllüsü Bakan Varank ilk doz aşısını yaptırdı!

Geçtiğimiz gün gönüllü olacağını açıklayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, koronavirüse karşı geliştirilen insan klinik denemelerinin Faz-1 aşamasındaki virüs benzeri parçacıklara dayalı (VLP) aşısının ilk dozunu yaptırdı.

BAKAN VARANK İLK DOZ AŞISINI YAPTIRDI

TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu tarafından çalışmalarına devam edilen  VLP temelli aşının insan klinik denemelerinin Faz 1 aşamasına gönüllü olan Bakan Varank, ilk doz aşıyı Ankara Onkoloji Hastanesi’nde oldu.

Aşının ardından da çeşitli tetkiklerden geçirilecek olan Varank, geceyi hastanede geçirdikten sonra pazar günü taburcu edileceği bildirildi.

Yerli aşı gönüllüsü Bakan Varank ilk doz aşısını yaptırdı!

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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