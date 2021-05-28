Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen aşı çalışmaları, ülkemizde son hızla devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yönetiminde yürütülen yerli aşı çalışmaları için 480 yeni gönüllü arandığı haberi üzerine internet kullanıcıları, arama motorlarında, Yerli aşı nasıl gönüllü olunur? Yerli aşı gönüllü olma şartları, başvuru formu, gönüllü parası konularını araştırıyor. İşte detaylar...

YERLİ AŞI NASIL GÖNÜLLÜ OLUNUR? YERLİ AŞI GÖNÜLLÜ OLMA ŞARTLARI NELER?

Kovid-19 salgınına karşı ülkemizde geliştirilen yerli aşı için çalışmalar devam ederken Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 480 yeni gönüllüye ihtiyaç olduğunu duyurdu. Birçok aşı denemesinde gönüllülük için bazı şartlar aranırken yerli aşı için de gönüllüler hakkında bazı kriterler belirlendi. İşte o kriterler:

Herhangi bir sağlık sorunu veya hastalığa sahip olmamak,

Kovid-19 antikoru geliştirmemiş olmak (Yani daha önce aşı yaptırmamış veya hastalığı geçirmemiş olmak),

PCR testinde negatif sonuca sahip olmak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

Bilgilendirilmiş onam formunu onaylamak (Bilgilendirme onam formu için tıklayın),

HIV, Hepatit B ve Hepatit C test sonuçları negatif olmak,

Tam kan sayımı, karaciğer, böbrek, fonksiyon testleri ve kan şekeri normal düzeylerde olmak,

Hamile olmamak.

YERLİ AŞI BAŞVURU FORMU

Yerli aşı gönüllüleri, internet sitesi üzerinden başvuru yapıp iletişim bilgilerini paylaşarak başvuruda bulunabilirler.

YERLİ AŞI GÖNÜLLÜ FORMU İÇİN TIKLAYIN

YERLİ AŞI GÖNÜLLÜSÜ OLMAK İÇİN TIKLAYIN

YERLİ AŞI GÖNÜLLÜ PARASI NE KADAR?

Yerli aşıda gönüllülük ücretine ilişkin henüz herhangi bir açıklama bulunmamaktadır. Yetkililerden bilgi alındığı takdirde haberimiz güncellenecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.