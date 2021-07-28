Yerli aşı TURKOVAC için umut veren açıklama: Sinovac'tan daha etkili, yan etkileri Biontech ile benzer Yerli aşı TURKOVAC hakkında bilgi veren Prof. Dr. Orhan Yıldız, aşının Çin aşısıyla benzer özellikler taşıdığını ifade ederek, "Faz-1, Faz-2 çalışmalarında aşımızın Sinovac'tan çok daha etkili olduğunu gördük. Çok daha yüksek antikor düzeyine sahip ve yan etkileri de Biontech ile benzer. " dedi.

1 6 Kayseri Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi tarafından geliştirilen ve TÜSEB tarafından çalışmaları desteklenen yerli inaktif temelli koronavirüs aşı adayı TURKOVAC'ın faz 3 çalışmaları başladı.