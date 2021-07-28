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  3. Yerli aşı TURKOVAC için umut veren açıklama: Sinovac'tan daha etkili, yan etkileri Biontech ile benzer

Yerli aşı TURKOVAC için umut veren açıklama: Sinovac'tan daha etkili, yan etkileri Biontech ile benzer

Yerli aşı TURKOVAC hakkında bilgi veren Prof. Dr. Orhan Yıldız, aşının Çin aşısıyla benzer özellikler taşıdığını ifade ederek, "Faz-1, Faz-2 çalışmalarında aşımızın Sinovac'tan çok daha etkili olduğunu gördük. Çok daha yüksek antikor düzeyine sahip ve yan etkileri de Biontech ile benzer. " dedi.

Yerli aşı TURKOVAC için umut veren açıklama: Sinovac'tan daha etkili, yan etkileri Biontech ile benzer 116

Kayseri Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi tarafından geliştirilen ve TÜSEB tarafından çalışmaları desteklenen yerli inaktif temelli koronavirüs aşı adayı TURKOVAC'ın faz 3 çalışmaları başladı.