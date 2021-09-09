Yerli aşı TURKOVAC ne zaman çıkacak? Yerli aşının çıkış tarihi belli oldu mu? İşte son durum...

Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı aşı geliştirme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda Kayseri Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen ve TÜSEB tarafından desteklenen TURKOVAC isimli yerli aşı adayının faz 3 çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Ayrıca dünyada sadece 4 çalışması bulunan en yenilikçi aşı adayları arasında yer alan Prof. Dr. Mayda Gürsel ve Prof. Dr. İhsan Gürsel tarafından geliştirilen Türkiye'nin virüs benzeri parçacık (VLP) temelli ilk yerli Kovid-19 aşısının da ilerleyen günlerde faz 3 çalışmalarına başlaması bekleniyor. Bu kapsamda yerli aşı çalışmaları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Yerli aşı TURKOVAC ne zaman çıkacak? Yerli aşının çıkış tarihi belli oldu mu? sorularına yanıt arıyorlar.

YERLİ AŞI TURKOVAC NE ZAMAN ÇIKACAK? İŞTE SON DURUM...

Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, TURKOVAC aşısının faz 3 çalışmasının sürdüğünü ifade ederek, "Bundan sonraki aşama artık aşının yaygın olarak kullanılması, iyi sonuçlar çıktığı takdirde." diye konuşmuştu.

Aşının faz 3 çalışmalarından istenilen sonucun elde edilmesi durumunda Eylül-ekim aylarında kullanıma sunulması hedefleniyordu. Ancak aşının yıl sonunda vatandaşların kullanımına sunulması planlanıyor.

YERLİ AŞININ ÇIKIŞ TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Yerli aşının çıkış tarihi ile ilgili henüz net bir zaman veya zaman aralığı bulunmazken faz 3 çalışmaları sonucunda tarih verilebilir. Öte yandan TURKOVAC"ta Faz 3 çalışmasına yapılan başvurular arasından gönüllüler, 18-55 yaş aralığında, Covid-19 geçirmemiş, PCR testi pozitif olmayan, daha önce Covid-19 aşısı yaptırmamış, ayrıca Toraks bilgisayarlı tomografisi (BT) testi veya antikoru pozitif olmayan kişiler arasından seçildi.

Ayrıca TURKOVAC'ın İngiliz varyantına karşı etkili olduğu saptanmıştı. Delta varyantına karşı etkisinin ise araştırıldığı ifade edilmişti.

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YERLİ VLP AŞISI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Yerli VLP aşısı hakkında bilgi veren Prof. Dr. Mayda Gürsel, çalışmaların beklendiği yönde gitmesi durumunda aşının 2022'nin ocak-şubat aylarında yaygın olarak kullanılabileceğini ifade ederek şunları söyledi:

"Tabii bunun seri kullanımı, erken kullanım hakkı verilmesine rağmen seri üretimi de bir sorun. Bizim birçok ürünü hazırlamak için ihtiyacımız olan girdi maddeleri de yurt dışından geliyor. Onun bir hazırlığının yapılması lazım. Bu bir devlet projesi. Devletin buna göre bir hazırlık yapması lazım. 'Biz size erken kullanım hakkı verdik. Hadi buyurun, üretin.' olmayacak. Bir plan olması lazım. Şu anda ilgili firmalarla görüşülüp bir anlaşmasının, ön hazırlığının yapılması lazım. Çünkü büyük biyoreaktörlerde tonlarca üretilecek. Şu anda belki 10 bin doz üretiyoruz ama seri üretime geçildiğinde 3-4 günde bir belki de 700 bin doz üreteceğiz. Üretici firma ortağımız, Nobel Farma'nın, 3-4 günde bir 700 bin doz üretmek için böyle bir altyapısı şu anda var ancak ona ait girdi malzemelerinin planlanarak önceden hazırlanması lazım."