Yerli aşı TURKOVAC, salgına karşı umut olacak! Dünyayı kasıp kavuran Delta varyantını izole etti

Koronavirüs salgınına karşı Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından geliştirilen ve TÜSEB tarafından desteklenen yerli aşı TURKOVAC'ın faz 3 çalışmaları sürüyor. Aşının yapılan çalışmalarla şimdiye kadar ortaya çıkan İngiliz (Alfa) varyantına karşı yüzde 100 etkili olduğu belirlenirken Hindistan'da ortaya çıkan ve tüm dünyada baskın hale dönüşen Delta varyantına karşı etkisini belirlemek için çalışmalar sürüyor. Bu konu hakkında bilgi veren Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ve ekibinin Delta varyantına yönelik de çalışma başlattığının bilgisini verdi.

"DELTA VARYANTINA TURKOVAC'IN ETKİSİNİ GÖSTEREBİLECEĞİZ"

"Delta varyantını izole ettik. " diyen Prof. Dr. Mustafa Çalış, " Delta varyantına karşı TURKOVAC aşımızın etkinliğini araştırıyoruz. Hem transgenik farelerde hem de gönüllü serumlarında çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah en kısa sürede sonuçlanacak. Alfa varyantında olduğu gibi bunda da çok etkili olmasını bekliyoruz. Ekibimiz hızlı bir şekilde çalışıyor, belki bir ay içinde Delta varyantına TURKOVAC'ın etkisini gösterebileceğiz" ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLARA GÖNÜLLÜ OLMA ÇAĞRISI

Çalış, aşının Faz 3 çalışmalarının ise Sağlık Bakanlığının koordinasyonunda sürdüğünü anımsatarak, aşıların birçok merkezde gönüllü vatandaşlara uygulandığının kaydetti. Çalışmaların iyi gittiğini belirten Çalış, "Biz hiç aşı olmamış vatandaşlarımızı TURKOVAC aşısına gönüllü olmaya davet ediyoruz." dedi.

Prof. Dr. Mustafa Çalış, daha önce iki doz aşı olanların TURKOVAC'ı üçüncü doz olarak yaptırmasına ilişkin de Sağlık Bakanlığının çalışma yürüttüğünü belirtti.

İKİ DOZ AŞI OLANLAR ÜÇÜNCÜ DOZU TURKOVAC YAPTIRABİLİR

Vatandaşlardan iki doz aşı olanların üçüncü doz olarak TURKOVAC aşısını yaptırabileceğini kaydeden Çalış," Şu an sanırım 5 merkezde yapılıyor ama Bakanlık bunu 25-30 merkez olarak hesaplıyor. İnşallah en kısa sürede diğer merkezler de açılır. Çünkü farklı şehirlerden de gönüllü başvuruları oluyor, bizler de bu merkezlerin bir an önce açılmasını sabırsızlıkla bekliyoruz. Hem faz-3 çalışmalarındaki gelişmeler hem de üçüncü doz TURKOVAC çalışmalarıyla beraber, iki çalışmanın ön sonuçları değerlendirilerek, en kısa sürede acil kullanıma geçileceğini düşünüyorum." şeklinde konuştu.

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