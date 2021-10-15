Yerli aşı TURKOVAC'a ilişkin yeni gelişme! Rektörlükten flaş açıklama: Gönüllüler aşılarını oldu!

Yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC'a ilişkin yeni gelişme duyuruldu. Eskişehir Şehir Hastanesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesinde, Erciyes Üniversitesi ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) iş birliğiyle geliştirilen yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC'ın Faz-3 çalışmaları için gönüllü 2 vatandaşın aşılarını oldukları kaydedildi.

Rektörlükten TURKOVAC'ın Faz-3 çalışmalarına ilişkin yapılan açıklamada Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine gelen Çukurhisar Ortaokulu fen bilgisi öğretmeni Necati Yeşildağ'ın aşısının Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nurettin Erben tarafından yapıldığı belirtildi:

Yapılan açıklama şu şekilde:

"TURKOVAC aşısını daha önce 2 doz Sinovac aşı yaptırmış, Kovid-19 geçirmemiş, 18-59 yaş arasında sağlık problemi olmayan kişiler tercih edebiliyor. Aynı zamanda daha önce 2 doz Sinovac aşı yaptırmış ve 3. doz olarak Sinovac olmak isteyenler de bu çalışmaya kontrol grubu olarak katılabiliyor. Üçüncü dozunu TURKOVAC ile olmak isteyen aşı gönüllüleri E-Nabız sitesinden 'Aşı Çalışması İçin Gönüllü Ol' butonuna tıklayıp Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesine başvuruda bulunabiliyor."

Eskişehir Şehir Hastanesinde TURKOVAC'ın Faz-3 çalışmaları kapsamında gönüllü olan 44 yaşındaki sağlık çalışanı Gürdal Kandır da basın mensuplarına konuştu.

"ÜLKEMİZİN GELİŞTİRDİĞİ BİR AŞI İÇİN BEN DE KATKI SAĞLAMAK İSTEDİM"

Kandır açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle gönüllü olmak için bekledim. Şartlarım da uyunca ilk fırsatta geldim. Hiç tereddüt etmeden aşımı oldum. Ülkemizin geliştirdiği bir aşı olduğu için ben de katkı sağlamak istedim"

Aşı programına AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay'ın yanı sıra İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge ve diğer yetkililer de katıldı.