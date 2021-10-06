Yerli aşı TURKOVAC'ın Faz-3 çalışmaları nasıl gidiyor? ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış'tan sevindiren açıklama

Erciyes Üniversitesi'nin Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, yerli aşı TURKOVAC'a ilişkin son urumu aktardı.

Prof. Dr. Çalış, TURKOVAC'ın faz-3 çalışmasının bitmesini ve acil kullanıma geçmesini beklediklerini ifade etti. “Çok gururluyuz. 2020’nin Mart ayından itibaren çok büyük bir çabayla gerek İlaç Uygulama Araştırma Merkezimiz gerek faz-2 çalışmalarının yapıldığı İyi Klinik Uygulama Araştırma Merkezimiz çok büyük emek sarf etti. Şu anda faz-3 çalışması devam ediyor. 5 merkezde faz-3 çalışması yapılıyor. Bunlardan bir tanesi de Erciyes Üniversitesidir. İnşallah bu merkezler hızlı bir şekilde çoğalır ve biran önce faz-3 çalışması bitsin diye ümit ediyoruz. Sağlık Bakanımızın da ‘acil kullanımda son aşamadayız’ ifadesi bizi çok memnun etti. Bu çalışmamız YÖK Topluma Hizmet Üstün Başarı Ödülüne layık görüldü. Cumhurbaşkanımızın elinden ödülümüzü aldık. Milletimize, toplumumuza ve insanlığa bir hizmet yapabildiysek ne mutlu bize. Sabırsızlıkla bekliyoruz. İnşallah biran önce faz-3 çalışması tamamlanır veya aşımız acil kullanıma geçerde hem milletimizle hem de tüm insanlıkla buluşur diye ümit ediyoruz” diyen Çalış, Erciyes Üniversitesi’nde devam eden faz-3 çalışması ile ilgili de konuştu.

Rektör Çalış konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Şu anda çok güzel gidiyor. Merkezimizdeki çalışmalarımız devam ediyor. Diğer merkezleri ve burayı da Sağlık Bakanlığımız koordine ediyor ama benim aldığım bilgiye göre çalışmalar güzel gidiyor. Biz buradan tüm gönüllülerimize tekrardan duyuru yapalım. Ne kadar çok gönüllü olursa faz-3 çalışması o kadar çok hızlı biter. Özellikle aşı karşıtı olup da TURKOVAC’ı bekleyen vatandaşlarımız var. Aşımızı bekleyen vatandaşlarımıza en azından gönüllü olun hem TURKOVAC’a katkınız olsun hem de aşı olmuş olun diyoruz”