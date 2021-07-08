Yerli aşı TURKOVAC'tan güzel haber! Gönüllülere uygulanmaya başlandı

Kayseri Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen ve TÜSEB tarafından desteklenen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen inaktif koronavirüs aşısı TURKOVAC'ın faz 3 çalışmaları geçtiğimiz günlerde başlamıştı. Türkiye dışında 6 ülkede de yapılacak olan Faz 3 çalışmaları kapsamında İstanbul'daki Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde aşı adayı gönüllülere uygulanmaya başladı.

40 bin kişiye uygulanacak olan aşı sonrası Faz 3 çalışmaları tamamlanacak ve aşının salgına karşı etkinliği ölçülecek.

TÜSEB BAŞKANI AKADOĞAN: BAŞKA ÇALIŞMALARIMIZ DA MEVCUT

Aşı çalışmaları hakkında bilgi veren Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı Prof. Dr. Erhan Akadoğan, " Aşımız Türkiye'nin yerli Kovid- 19 aşısı. Konuyla ilgili başka çalışmalarımızda mevcut. Yine ARGE çalışmaları devam eden aşı çalışmaları var. Bu çalışmalar önemi ise özellikle aşı noktasında bilimsel bilginin oluşması noktasında oldukça anlamlı çalışmalar" şeklinde konuştu.

Aşı çalışmalarında gönüllü olmak isteyen vatandaşların E- Nabız sistemi üzerinden başvuru yapabileceğini dile getiren Akadoğan, gönüllü olmak için aranan şartlara ilişkin bilgi vererek," Aşı olmama şartımız var. Yine gönüllünün antikorunun pozitif olmaması, kovid-19 geçirmemesi, 18- 55 yaş arasında olması gerekiyor. Vatandaşlarımız eğer bu kriterleri sağlıyorsa gönüllü olmaya hak kazanıyor." şeklinde konuştu.

1 MİLYONUN ÜZERİNDE KİŞİ AŞI OLMAK İSTİYOR

1 milyon kişinin üzerinde kişinin aşı olmak istediklerini belirten Akadoğan, "Tabi bu kriterleri sağlayan kişi sayısı çok daha az. " dedi.

Akadoğan, Türkiye'de 30 merkezde Faz-3 çalışmalarının devam etmesinin beklendiğini ifade ederen," TÜSEB tarafından desteklenen bu çalışma geleneksel bir teknikle geliştirildi" diye konştu.