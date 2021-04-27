Prof. Dr. Mustafa Çalış, özel bir televizyon kanalında konuk olduğu canlı yayınlanan programda yerli koronavirüs aşısına ilişkin konuştu. Peki Yerli aşının adı ne? | Yerli aşı ne zaman gelecek? | Yerli aşıda son durum İşte ayrıntılar...

YERLİ AŞININ ADI NE?

Prof. Dr. Mustafa Çalış, yerli koronavirüs aşısının adının şimdilik ERUCOV-VAC olduğunu belirtti.

Önemli açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Mustafa Çalış, "Çalışmalar sürecinde şimdilik bu ismi koyduk ama aşının asıl adı bu değil. Aşının adını Sayın Cumhurbaşkanımız koyacak" ifadelerini kullandı.

YERLİ AŞI NE ZAMAN GELECEK? | YERLİ AŞIDA SON DURUM

A Haber'e yerli koronavirüs aşı çalışmalarına ilişin açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Çalış, "FAZ-2 aşamamızın 25. dozlamasını 9 Nisan'da tamamlamıştık. Şuanda gönüllülerimizin kan örnekleri ayrılıyor. Sona gelmiş durumdayız. Cuma itibarıyla da Sağlık Bakanlığı'na raporlama yapacağız. FAZ-3 aşamasını Sağlık Bakanlığı ve TUSEB koordine edecek. Biz yerli aşımızı onlara devrettik. Yani yerli aşımız devletimizin milletimizin aşısı." ifadelerini kullandı. Yerli aşının ne zaman geleceği henüz netlik kazanmadı. Prof. Dr. Çalış, canlı yayında yerli aşıyı gösterdi.