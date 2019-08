Yerli Game of Thrones çekildi! Aydın'da, dünyanın en çok izlenen ikonik dizisi Game of Thrones'un yerli versiyonunu çektiler. "Yerli GOT - Aydın Yanıyor" isimli kısa filmde Tyrion Lannister karakteri de vardı.

Bu sefer de Game of Thrones yerli versiyon geldi. Yönetmen Kerem Sarı, ‘Yerli GOT-Aydın Yanıyor!’ adlı yeni kısa filmiyle yine dikkati çekti. Milyonları ekrana bağlayan Game of Thrones dizisinin son sezon sahnelerinden birine atıf yapılan yerli yapımda, Aydın semalarında kenti yakan bir ejderhanın saçtığı dehşet ekrana getirildi. Filmde Aydınlılar, korku içinde kentin yanışını izlerken, bir anda sahneye yerli ‘Tyrion Lannister’ karakteri çıkıyor. Ejderhayı yeneceğini söyleyerek gökyüzüne sıçrayan yerli Tyrion, ejderhanın ağzından çıkan ateşle yere düşüyor. Harap olmuş yerli Tyrion’un “Bu iş burada bitmedi” sözüyle film sona eriyor. Oyuncuların Aydın yöresi şiveleri, görsel efektleri ve esprileriyle dikkat çeken kısa film, sosyal medyada da defalarca paylaşıldı. YÖNETMENDEN DESTEK ÇAĞRISI Kısa filmi hakkında bilgi veren yönetmen Kerem Sarı, “İmkanımız olursa eğer, daha iyi işler çıkarabileceğimizi düşünüyorum. Sosyal medyada veya bir yapımcının da bize dahil olmasıyla, daha iyi işler ortaya koyacağız. Oyuncularımız da giderek ünlü ve fenomen olmakta. Aydın için çok iyi bir film çekmek olacak” dedi. Kısa filmde yerli Tyrion’u canlandıran Özgür Çörtükçü de, “Hikayede ejderhaya yenildim. Ama daha hikaye bitmedi, yeni başlıyor. O ejderhanın hakkından ancak ben gelirim. Bu iş burada bitmedi” dedi. Etiketler : game of thrones, yerli