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Yerli İHA ANKA, yerli ve milli motorla göreve hazır

Yerli İHA ANKA, yerli ve milli motoru PD-170 ile ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

Yerli İHA ANKA, yerli ve milli motorla göreve hazır

Yerli İHA ANKA, yerli ve milli motoru PD-170 ile ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerin göz bebeği yerli İHA ANKA, yerli ve milli motoru PD-170 ile ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Savunma Sanayi Bakanı İsmail Demir'in görüntülerini paylaştığı yerli İHA ANKA, yerli ve milli motoru PD-170 ile ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Bakan Demir sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Yerli İHA'mız ANKA, yerli ve milli motoru PD-170 ile ilk uçuşunu gerçekleştirdi. -10 derece soğuğa rağmen dün geceden beri çalışıp ülkemizi bir alanda daha bağımsızlığa kavuşturan TUSAŞ, TUSAŞ Motor Sanayii (TEI) ve SSB personeline teşekkür ederim. Hayırlı olsun" dedi.

Kaynak: İHA

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