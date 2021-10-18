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Yerli İHA ve SİHA'lara Etiyopya ve Fas talip olmuştu! Yeni talip Afrika devi Nijerya

Yerli ve milli üretim İHA ve SİHA'lara talip olan yabancı ülke sayısı her geçen gün artıyor. İHA ve SİHA'lara Etiyopya ve Fas'ın ardından bir talep daha oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 4 günlük Afrika gezisinde ziyarette bulunacağı Afrika kıtasının devi Nijerya, BOKO Haram terör örgütüyle mücadelede kullanmak amacıyla İHA ve SİHA'lar talep etti.

Yerli İHA ve SİHA'lara Etiyopya ve Fas talip olmuştu! Yeni talip Afrika devi Nijerya

17 Ekim Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dört gün sürecek  Angola, Togo ve Nijerya turuna çıktı. Nijerya ve Angola Afrika'nın en büyük ekonomileri arasında yer alırken Togo'nun da büyük bir potansiyeli bulunuyor.

Gerçekleştirilecek bu ziyaretlerle Türkiye ve Afrika arasında bulunan ekonomik ilişkilerin daha güçlü hale getirilmesi bekleniyor.

Yerli İHA ve SİHA'lara Etiyopya ve Fas talip olmuştu! Yeni talip Afrika devi Nijerya

AFRİKA'NIN GELECEĞİ TÜRKİYE

Ziyarette Türkiye ve Afrika arasındaki ilişkilerin güçlendirileceğine dikkat çekilirken, kıtanın da Türkiye'ye olan ilgisi görüşmelerde tekrar gündeme geldi. Ekonomiden eğitime kadar birçok alanda Türkiye Afrika'ya yatırımlarda bulunuyor. Afrika geleceğini bir nevi Türkiye'de arıyor.

Yerli İHA ve SİHA'lara Etiyopya ve Fas talip olmuştu! Yeni talip Afrika devi Nijerya

BOKO HARAM'A KARŞI İHA ve SİHA

Afrika turunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son adresi Nijerya oldu. Nijerya BOKO Haram terör örgütüyle uzun zamandır mücadele içerisinde; bundan dolayı Türkiye'nin üretmiş olduğu İHA ve SİHA'lara talip oldular.

Yerli İHA ve SİHA'lara Etiyopya ve Fas talip olmuştu! Yeni talip Afrika devi Nijerya

FAS VE ETİYOPYA TALİP OLDUĞUNU BİLDİRMİŞTİ

İHA ve SİHA'lar birçok ülkenin odak noktası olmuş durumda, son olarak Etiyopya ve Fas cihazlara talip olduğun bildirmişti. Bu iki ülke Türkiye'de Baykar Savunma tarafından üretilen İHA ve SİHA satın almak için talebini iletmişti.

Yerli İHA ve SİHA'lara Etiyopya ve Fas talip olmuştu! Yeni talip Afrika devi Nijerya

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