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  3. Sosyal medya hesabından duyurdu! Yerli koronavirüs aşısında flaş açıklama

Sosyal medya hesabından duyurdu! Yerli koronavirüs aşısında flaş açıklama

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda yerli koronavirüs aşıda Faz-1 ve Faz-2 çalışmalarına katılan gönüllülere teşekkürlerini iletti.

Sosyal medya hesabından duyurdu! Yerli koronavirüs aşısında flaş açıklama

Yerli koronavirüs aşı çalışmaların devam ettiği Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Twitter hesabında açıklamada bulundu.

Çalış, yaptığı paylaşımda  yerli koronavirüs aşısında 1. dozu alan ilk gönüllülerde 2.dozlamaya Çarşamba günü geçildiğini belirtti.

Çalışmalara ilişkin kısa bir bilgi paylaşan Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, aşı çalışmalarına katılan gönüllülere teşekkür etti.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Covid-19 yerli aşımızın Faz-2 aşamasında 250 gönüllümüzün 1. dozlaması bugün tamamlandı. 1.dozlaması olan ilk gönüllülerimizde de 2. dozlamalar devam etmektedir. Faz-1'e katılan 44 ve Faz-2'ye katılan 250 gönüllümüze çok teşekkür ederiz" 

Yerli koronavirüs aşısında flaş gelişme! Sosyal medya hesabından duyurdu

Erciyes Üniversitesince geliştirilen ve Faz-2 kapsamında gönüllülere ilk dozu 10 Şubat'ta uygulanan inaktif Kovid-19 aşısının nisanın sonunda Faz-3 aşamasına geçmesi bekleniyor.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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