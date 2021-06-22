Yerli koronavirüs aşısının adı ne ? Yerli aşının adı ne oldu? Yerli koronavirüs aşı adı

Koronavirüs salgının karşı Erciyes Üniversitesinin geliştirdiği inaktif koronavirüs aşısında faz 3 insan deneyleri başladı. Ankara Şehir Hastanesinde faz 3 çalışması için ilk gönüllü vatandaşa aşı uygulanırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli aşının adını açıkladı. Bu kapsamda Yerli koronavirüs aşısının adı ne ? Yerli aşının adı ne oldu? sorularının yanıtları merak konusu oldu.

YERLİ KORONAVİRÜS AŞISININ ADI NE ? YERLİ AŞININ ADI NE OLDU?

Yerli koronavirüs aşısının adı TURKOVAC aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan," Ülkemizi salgın cenderesinden bir an önce kurtarmak için kendi aşımız kritik öneme sahiptir. Kendi aşımıza sahip olma konusunda son dönemece girmiş bulunuyoruz. Aşımızın seri üretimi ve yaygın kullanımına geçilmesini temenni ediyorum. Vatandaşlarımızı bir an önce aşılanarak kendileri ve sevdiklerini bu müsibetten korumalarını diliyorum. Faz-3 uygulamasına katılacak vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

YERLİ KORONAVİRÜS AŞISI ADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan," Aşının ismi ile ilgili gönümden geçen TURKOVAC ismi uygundur." dedi.

TURKOVAC nasıl bir koronavirüs aşısı? İnaktif mi, mRNA mı? TURKOVAC aşısı ne kadar koruyor?

Yerli aşıda Faz-3 heyecanı, ismi belli oldu: TURKOVAC