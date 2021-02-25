Yerli aşı vatandaşlara ne zaman uygulanacak? Yetkili isim açıkladı

Yerli koronavirüs aşısının faz-2 etkinlik testleri devam ediyor. Kayseri Erciyes Üniversitesi İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Zafer Sezer, yerli koronavirüs aşısında son duruma ilişkin özel bir televizyon kanalına açıklamalarda bulundu. Yerli koronavirüs aşısında faz 3 aşamasına ne zaman geçileceği ve aşının vatandaşlara ne zaman uygulanacağı yönündeki soruları yanıtlayan Sezer, konuşmasına faz 1 aşamasını tamamladıklarını belirterek başladı.

Kayseri Erciyes Üniversitesi İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Zafer Sezer, yaptığı açıklamada yerli aşıda 10 Şubat Çarşamba günü itibarıyla faz 2 çalışmalarına başladıklarını belirterek 85 gönüllüye ulaştıklarını ve ilk doz aşılamalarının tamamlandığını belirtti. Sezer, "250 sağlıklı gönüllüde faz 2 çalışmasını yapmayı hedefliyoruz. 28 gün sonra ikinci doz aşılama işlemeleri de yapılacak. Faz 3 aşamasının ardından da ülkemizde aşıyı kullanmak istiyoruz." dedi.

YERLİ AŞININ YAN ETKİLERİ NELER?

Kayseri Erciyes Üniversitesi İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Sezer, faz 1 aşamasında 44 gönüllüye aşı yapıldığını ve ciddi bir yan etkiye rastlamadıklarını belirtti.

Sezer, "Faz 2 aşamasında 85 kişiye uygulanan ilk dozda da ciddi bir yan etkiyle karşılaşmadık, genel olarak aşının uygulandığı bölgede kızarıklık, baş ağrısı ve kısa süreli halsizlik gibi belirtiler görüldü. Etkinliğe yönelik çalışmalar devam ediyor. Gönüllüler 43. güne kadar takip ediliyor. Ondan sonra faz 3 çalışmaları başlayacak. Antikor seviyelerinin ilk verilere göre beklenen düzeyde olduğu yönde..." dedi.

Yerli koronavirüs aşısı için sabırsızlandıklarını ifade eden Sezer, "Basamak basamak ilerlemek durumundayız. Bahar ayları içerisinden faz3 aşamasına geçileceğini öngörüyoruz." dedi.