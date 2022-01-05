'Yerli Leonardo DiCaprio' Arda Kural yıllar sonra her şeyi itiraf etti! "Beni çekemediler, ezmeye çalıştılar" diyerek Sarp Levendoğlu tarafından kıskanıldığını açıkladı! Emret Komutanım dizisinin yakışıklı oyuncusu Arda Kural, kariyeri ve özel hayatıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunurken eski rol arkadaşı Sarp Levendoğlu'nun kendisini kıskandığını itiraf etti.

1 7 Kariyerine ilk olarak Kral TV'de VJ olarak başlayan, ardından 2000'li yılların başında yayınlanan 'Eyvah Kızım Büyüdü'de rol alan, 2005-2008 yılları arasında ise ‘Emret Komutanım’ ile üne kavuşan oyuncu Arda Kural, yaşadığı zor günleri atlattı.