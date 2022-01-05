'Yerli Leonardo DiCaprio' Arda Kural yıllar sonra her şeyi itiraf etti! "Beni çekemediler, ezmeye çalıştılar" diyerek Sarp Levendoğlu tarafından kıskanıldığını açıkladı!
'Yerli Leonardo DiCaprio' Arda Kural yıllar sonra her şeyi itiraf etti! "Beni çekemediler, ezmeye çalıştılar" diyerek Sarp Levendoğlu tarafından kıskanıldığını açıkladı!
Emret Komutanım dizisinin yakışıklı oyuncusu Arda Kural, kariyeri ve özel hayatıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunurken eski rol arkadaşı Sarp Levendoğlu'nun kendisini kıskandığını itiraf etti.