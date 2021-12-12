Yerli malı haftası şiirleri 2-3-4-5 kıtalık | Yerli malı haftası en güzel şiirler
Ülkemizde her yıl kutlanan yerli malı haftası bu yıl da başlıyor. Bunun üzerine internette en çok aratılanlar arasında ise Yerli malı haftası şiirleri 2-3-4-5 kıtalık | Yerli malı haftası en güzel şiirler yer alıyor. İşte en güzel kısa yerli malı haftası şiirleri...
Yerli mallarını üretmeyi ve tüketmeyi alışkanlık haline getirerek ekonomik anlamda bağımsız olmamız gayesiyle oluşturulan ve çocuklarımızın da bu bilince erişmesi hedefiyle etkinlikleri yapılan yerli malı haftası bu yıl da başlıyor. Bu etkinliklerde kullanılacak Yerli malı haftası şiirleri 2-3-4-5 kıtalık | Yerli malı haftası en güzel şiirler de en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte yerli malının en güzel şiirleri...
YERLİ MALI HAFTASI ŞİİRLERİ 2-3-4-5 KITALIK
YERLİ MALI ŞİİRİ
Yurdunu seven uyanık olur,
Önce kendi milletini korur.
Marketlerde alışveriş yaparken,
869 numaralı barkotu bulur.
Yerli malı Türk'ün malı,
Paramız ülke içinde kalmalı.
Zengin olmak isteyen herkes,
Bu bilinci çevresine yaymalı.
Ayşe-Ahmet üretip satsın,
Kazancı ile fabrika kursun.
Annem-babam burada çalışıp,
Cebine bol para girsin.
(İshak Özlü)
YERLİ MALI
Haftamızı açalım,
Yurda neşe saçalım.
Yerli malı dururken,
Yabancıdan kaçalım.
İpekli var, yünlü var,
Pamuklu var, bezi var.
Fabrikalar işliyor,
Öz malım gelişiyor.
Yaban malı almayız,
Düşünmeye dalmayız.
Biz tutumlu oldukça,
Hiç de yoksul kalmayız.
(Latif Ökten)
YERLİ MALI HAFTAMIZ ŞİİRİ
Sıra Masa tahtamız,
Yerli malı haftamız,
Yerli ürün yenerek,
Kutlansın bu haftamız.
Yerli malı Türk malı,
Her zaman kullanmalı,
Neşe ile bu hafta,
Daima kutlanmalı.
Yerli malı yiyelim,
Giysisini giyelim,
Gurur ile her zaman,
Biz Türk'leriz diyelim.
(Ümit Güngör)
YERLİ MALI HAFTASI EN GÜZEL ŞİİRLER
Yerli Malı
Yerli malı haftası,
Seni özledik durduk.
Günün gelecek diye,
Yolunu gözlüyorduk.
Süsleyelim masamızı
Kutlayalım haftamızı.
Yurdumuzda neler yok,
Ne yetişmez, ne bitmez?
Eğer görmek istersen
Yurdu biraz dolaş gez.
Süsleyelim masamızı
Kutlayalım haftamızı.
(İsmail Hakkı Talas)
BİZİM YERLİ MALIMIZ
Elin kokusuz, yapma gülünden güzel gelir.
Bana bizim bahçede boy atacak çalımız.
Yabancı tezgahlarda boy boy, kolay dokunan
Paspaslardan güzeldir el emeği halımız.
Yüz vermem yabancının çeşit çeşit rengine
Bayraklaşır gözümde beyazımız, alımız.
Ne firenk elmasına, ne arap hurmasına
Muhtaç etmez ki bizi meyve dolu dalımız.
Gerçekten daha gerçek, güzelden daha güzel,
Her karışı hazine bizim yurt masalımız.
Arıca birlik olup çalışmayı bildik mi
Petekleri doldurur mis kokulu balımız.
Keçe olsa, yabanın ipeğinden güzeldir
Bizim yerli malımız, bizim yerli malımız...
(Behçet Kemal Çağlar)
YERLİ MALI NEDİR?
I. Dünya Savaşı sonrası oluşan ekonomik darboğazın ardından yabancı ülkelere para akışının önünün kesilmesi ve toplumsal tutum bilincinin oluşması amaçlanmıştır. Bu amaçla Atatürk başkanlığında, 1923 yılında İzmir İktisat Kongresi toplandı. Bu kongrede yurdun bağımsızlığının korunması, yerli mallar üretilmesi ve kullanılması kararlaştırıldı. Dönemin başbakanı İsmet İnönü 12 Aralık 1929 tarihinde TBMM’de bir konuşma yaptı. Konuşmasında ulusal ekonomi, yerli malı ve tutumlu olma konularını anlattı. 1946 yılından itibaren Yerli Malı Haftası olarak kutlandı. 1983 yılında adı Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası olarak değiştirildi.