Yerli malı haftası şiirleri 2-3-4-5 kıtalık | Yerli malı haftası en güzel şiirler

YERLİ MALI ŞİİRİ

Yurdunu seven uyanık olur,

Önce kendi milletini korur.

Marketlerde alışveriş yaparken,

869 numaralı barkotu bulur.

Yerli malı Türk'ün malı,

Paramız ülke içinde kalmalı.

Zengin olmak isteyen herkes,

Bu bilinci çevresine yaymalı.

Ayşe-Ahmet üretip satsın,

Kazancı ile fabrika kursun.

Annem-babam burada çalışıp,

Cebine bol para girsin.

(İshak Özlü)

YERLİ MALI

Haftamızı açalım,

Yurda neşe saçalım.

Yerli malı dururken,

Yabancıdan kaçalım.

İpekli var, yünlü var,

Pamuklu var, bezi var.

Fabrikalar işliyor,

Öz malım gelişiyor.

Yaban malı almayız,

Düşünmeye dalmayız.

Biz tutumlu oldukça,

Hiç de yoksul kalmayız.

(Latif Ökten)

YERLİ MALI HAFTAMIZ ŞİİRİ

Sıra Masa tahtamız,

Yerli malı haftamız,

Yerli ürün yenerek,

Kutlansın bu haftamız.

Yerli malı Türk malı,

Her zaman kullanmalı,

Neşe ile bu hafta,

Daima kutlanmalı.

Yerli malı yiyelim,

Giysisini giyelim,

Gurur ile her zaman,

Biz Türk'leriz diyelim.

(Ümit Güngör)

YERLİ MALI HAFTASI EN GÜZEL ŞİİRLER

Yerli Malı

Yerli malı haftası,

Seni özledik durduk.

Günün gelecek diye,

Yolunu gözlüyorduk.

Süsleyelim masamızı

Kutlayalım haftamızı.

Yurdumuzda neler yok,

Ne yetişmez, ne bitmez?

Eğer görmek istersen

Yurdu biraz dolaş gez.

Süsleyelim masamızı

Kutlayalım haftamızı.

(İsmail Hakkı Talas)

BİZİM YERLİ MALIMIZ

Elin kokusuz, yapma gülünden güzel gelir.

Bana bizim bahçede boy atacak çalımız.

Yabancı tezgahlarda boy boy, kolay dokunan

Paspaslardan güzeldir el emeği halımız.

Yüz vermem yabancının çeşit çeşit rengine

Bayraklaşır gözümde beyazımız, alımız.

Ne firenk elmasına, ne arap hurmasına

Muhtaç etmez ki bizi meyve dolu dalımız.

Gerçekten daha gerçek, güzelden daha güzel,

Her karışı hazine bizim yurt masalımız.

Arıca birlik olup çalışmayı bildik mi

Petekleri doldurur mis kokulu balımız.

Keçe olsa, yabanın ipeğinden güzeldir

Bizim yerli malımız, bizim yerli malımız...

(Behçet Kemal Çağlar)

YERLİ MALI NEDİR?

I. Dünya Savaşı sonrası oluşan ekonomik darboğazın ardından yabancı ülkelere para akışının önünün kesilmesi ve toplumsal tutum bilincinin oluşması amaçlanmıştır. Bu amaçla Atatürk başkanlığında, 1923 yılında İzmir İktisat Kongresi toplandı. Bu kongrede yurdun bağımsızlığının korunması, yerli mallar üretilmesi ve kullanılması kararlaştırıldı. Dönemin başbakanı İsmet İnönü 12 Aralık 1929 tarihinde TBMM’de bir konuşma yaptı. Konuşmasında ulusal ekonomi, yerli malı ve tutumlu olma konularını anlattı. 1946 yılından itibaren Yerli Malı Haftası olarak kutlandı. 1983 yılında adı Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası olarak değiştirildi.