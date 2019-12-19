İstanbul14 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Yerli Malı Haftasında kaşık süsleme etkinliği

Yerli Malı Haftasında kaşık süsleme etkinliği

Yerli Malı Haftası kapsamında öğrenciler tahta kaşıkları süsleme ve boya etkinliği yaptı.

Yerli Malı Haftasında kaşık süsleme etkinliği

Yerli Malı Haftası kapsamında öğrenciler tahta kaşıkları süsleme ve boya etkinliği yaptı.

Adıyaman Borsa İstanbul İlkokulu 4-C sınıfı öğrencileri rengarenk kaşıklar yaptı. Sınıf öğretmeni Hayrullah Yüksel öncülüğünde sınıf öğrencileri tasarım beceri atölyesinde tahta kaşıkları süsleyerek tasarladı. Öğrenciler tahta kaşıkları önce boyadı sonra ise yapıştırmalar ile süsledi.

4-C sınıfı öğrencileri Yerli Malı Haftasında farklı bir etkinliğe imza attı.

Yerli Malı Haftasında kaşık süsleme etkinliği

Yerli Malı Haftasında kaşık süsleme etkinliği

Kaynak: İHA




<<< Günün En Çok İzlenen Videoları >>>

HABERE YORUM KAT