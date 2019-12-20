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Yerli otomobil 27 Aralık'ta tanıtılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli otomobilin ön gösteriminin 27 Aralık'ta Gebze'de yapılacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli otomobilin ön gösteriminin 27 Aralık'ta Gebze'de yapılacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilerle yaptığı söyleşide "Türkiye’nin Otomobili Projesinde ne durumdayız?" diye soran bir gazeteciye "Türkiye’nin Otomobili ön gösterimi 27 Aralık Cuma günü Gebze’de düşünüyoruz. Hayırlısı bakalım." ifadelerini kullandı.

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