Yerli otomobil banttan indi! CEO Mehmet Gürcan Karakaş ve ekibi duygu dolu anlar yaşadı! Gurur gözyaşları...

Yerli otomobil TOGG'un banttan inmesi sonrası CEO Mehmet Gürcan Karakaş ve ekibi duygu dolu anlar yaşadı.

Melahat Ersoy
Editör
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Türkiye'nin 60 yıllık hayali yerli otomobil, 27 Aralık 2019 tarihinde Bilişim Vadisi'nde düzenlenen törenle tanıtılmıştı. SUV ve sedan modelleri tanıtılan Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG'un Bursa'nın Gemlik ilçesinde yapılan fabrikası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törenle açıldı.

Yerli otomobil banttan indi! CEO Mehmet Gürcan Karakaş ve ekibi duygu dolu anlar yaşadı! Gurur gözyaşları...

İLK ARAÇ BANTTAN İNDİ

Açılış sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan banttan inen ilk aracı sürdü ve hayaller gerçeğe dönüştü.

Yerli otomobil banttan indi! CEO Mehmet Gürcan Karakaş ve ekibi duygu dolu anlar yaşadı! Gurur gözyaşları...

DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI

İlk yerli aracın banttan inmesi sonrası duygu dolu anlar yaşandı. TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş ve mühendislerin birbirlerine sarılarak gözyaşı döktükleri görüldü.

TOGG'UN ÖZELLİKLERİ

CSUV modelin 81 ilde yaklaşık 800 ayrı noktada kurulan yüksek hızlı şarj özelliği olan trugolarda 25 dakika gibi bir sürede şarj olup yüzde 80'lik dolumla 500 kilometreden fazla yol gitmesi hedefleniyor.

Endüstri 4.0'a yönelik akıllı sistemlerin kullanıldığı otomobil sadece elektrikli bir otomobilden ziyade otonom sürüş özellikleri uzaktan kontrol özellikleriyle akıllı bir otomobil olarak satılacak. 200 ve 400 beygir 2 farklı güç sunacak olan CSUV TOGG'lar seçime göre 0 dan 100 kilometreye 7.6 ve 4.8 saniye gibi sürelerde ulaşacaklar. TOGG'un hayatı kolaylaştıran mobilite çözümleri sayesinde teknolojiyi ve insanı bugünün ve yarının kesişim noktasında bir araya getiren bir teknoloji şirketi olduğunu vurgulayan logosu gibi renklerinin de bir anlamı olacak.

Yerli otomobil banttan indi! CEO Mehmet Gürcan Karakaş ve ekibi duygu dolu anlar yaşadı! Gurur gözyaşları...

TOGG'UN RENKLERİ

Gemlik : Gemlik’in zeytin ağaçlarının gölgesindeki mavi suları...

Anadolu: Anadolu topraklarındaki cana yakınlık ve tutkuyu yansıtan kırmızıyı…

Oltu: Oltu taşının göz alıcı siyahlığını, parlak dokusunu, sağlam yapısını…

Kula: Kula’nın doğal yapısı, kayaçları ve vadileriyle yerkürenin milyonlarca yıllık geçmişini günümüze taşıyan gri ihtişamını…

Pamukkale: Pamukkale travertenlerinin göz kamaştıran beyazlığını, C-SUV’un dış renklerinde buluşturduk…

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