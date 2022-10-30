Yerli otomobil TOGG açılımı nedir, ne demek ? TOGG ortakları kim? Logosunun anlamı ne?

Türkiye'nin 60 yıllık yerli ve milli otomobil hayali, TOGG'un banttan inmesiyle gerçeğe dönüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle düzenlenen kampüsün açılışı görkemli ve gurur dolu anlara sahne oldu. Yerli ve milli otomobil TOGG vatandaşları mutlu ederken TOGG'un ne demek olduğu merak konusu oldu. Peki Yerli otomobil TOGG açılımı nedir, ne demek ? TOGG ortakları kim? TOGG logosunun anlamı ne?

YERLİ OTOMOBİL TOGG AÇILIMI NEDİR, NE DEMEK ?

TOGG'un açılımı Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'dur. Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu, 2019 yılında TOBB koordinasyonunda kurulmuştur.

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TOGG ORTAKLARI KİM?

TOBB koordinasyonunda kurulan TOGG'un ortakları Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Turkcell Grubu ve Zorlu Holding'tir.

TOGG LOGOSUNUN ANLAMI NE?

Türkiye'nin Otomobili'nin logosunun anahtar kelimelerini "Akıl kalp, insan teknoloyi, doğu batı, birlik çokluk ve bilim sanat" oluşturur. Logo, "Doğu ile Batı’nın buluşma, bugün ve geleceğin kesişme noktası" şeklinde yorumlanıyor.

TOGG'UN ÖZELLİKLERİ

CSUV modelin 81 ilde yaklaşık 800 ayrı noktada kurulan yüksek hızlı şarj özelliği olan trugolarda 25 dakika gibi bir sürede şarj olup yüzde 80'lik dolumla 500 kilometreden fazla yol gitmesi hedefleniyor.

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Endüstri 4.0'a yönelik akıllı sistemlerin kullanıldığı otomobil sadece elektrikli bir otomobilden ziyade otonom sürüş özellikleri uzaktan kontrol özellikleriyle akıllı bir otomobil olarak satılacak. 200 ve 400 beygir 2 farklı güç sunacak olan CSUV TOGG'lar seçime göre 0 dan 100 kilometreye 7.6 ve 4.8 saniye gibi sürelerde ulaşacaklar. TOGG'un hayatı kolaylaştıran mobilite çözümleri sayesinde teknolojiyi ve insanı bugünün ve yarının kesişim noktasında bir araya getiren bir teknoloji şirketi olduğunu vurgulayan logosu gibi renklerinin de bir anlamı olacak.

TOGG'UN RENKLERİ

Gemlik : Gemlik’in zeytin ağaçlarının gölgesindeki mavi suları...

Anadolu: Anadolu topraklarındaki cana yakınlık ve tutkuyu yansıtan kırmızıyı…

Oltu: Oltu taşının göz alıcı siyahlığını, parlak dokusunu, sağlam yapısını…

Kula: Kula’nın doğal yapısı, kayaçları ve vadileriyle yerkürenin milyonlarca yıllık geçmişini günümüze taşıyan gri ihtişamını…

Pamukkale: Pamukkale travertenlerinin göz kamaştıran beyazlığını, C-SUV’un dış renklerinde buluşturduk…