Yerli otomobil TOGG yollarda! Deneme sürüşleri devam ediyor

Bursa'nın Gemlik ilçesindeki fabrikası 29 Ekim'de açılacak olan yerli otomobil TOGG, için yürütülen çalışmalar sürüyor. Geçtiğimiz aylarda Osmangazi Köprüsü'nde görülen TOGG'un SUV modeli bir kez daha test sürüşüne çıktı.

TOGG'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda deneme sürüşü yapılan araca güvenlik araçlarının eşlik ettiği görülüyor. TOGG'un paylaşımında, "Tüm güvenlik önlemlerimizi alarak gerçek yol koşullarında yaptığımız kullanıcı deneyimi testlerimiz planlarımız doğrultusunda devam ediyor." ifadesi yer aldı.

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TOGG'UN FİYATI NE KADAR OLACAK?

Yerli otomobil TOGG'un SUV modelinin fiyatının 60 - 70 bin Euro arasında değişeceği ifade ediliyor. Euro kuru 18 TL'den hesaplandığında söz konusu 60 bin dolar olursa rakam 1 milyon 80 bin TL, 70 bin dolar olursa ise 1 milyon 260 bin TL olacak.

Öte yandan SUV modelinden ilk etapta 280 adet üretilecek.

Ayrıca TOGG'un 900 bin TL'den satışa sunulacağına yönelik rakamlarda konuşuluyor. Vatandaşların alabileceği bir araç olması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Diğer yandan C-segment SUV TOGG’lar 2023’ün Mart ayında satışa çıkacak. SUV modellerin satışa çıkacağı dönemde sedan modellerin üretimine geçecek fabrikada 2024 yılı itibariyle TOGG’un Hatchback modeli de üretilecek.

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