Yerli otomobil TOGG'da bekleyiş sona erdi! İlk araç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda banttan inecek

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Bilişim Vadisi'nde 27 Aralık 2019 tarihinde SUV ve sedan modelleri tanıtan Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG için geri sayımda sona gelindi. Otomobilin üretileceği, Bursa'nın Gemlik ilçesindeki fabrika, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda düzenlenecek olan programla açılacak. İlk yerli otomobil banttan inecek.

C- SUV BANTTAN İNECEK

Gemlik ilçesinde 1.2 milyon metrekare alan üzerine kurulan tesiste üretilecek olan ilk model C-SUV’un deneme üretimleri de yapıldı. 160 adet robotun bulunduğu fabrikada istihdam sayısı artırılacak. Tesisin 2030 yılına kadar yıllık 175 bin araç üretimi sayısına ulaşmasıyla fabrikada 4 bin 300 kişi istihdam edilecek.

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MODELLER SIRASIYLA SATIŞA ÇIKACAK

2023 yılının Mart ayında satışa çıkacak olan C-SUV’un ardından Sedan model de satışa sunulacak. Daha sonra C-Hatchback, B-SUV ve C-MPV modelleri de vatandaşların satışına sunulacak.

Elektrikli olacak olan TOGG'un batarya modülü ve paketin üretiminin Türkiye'de gerçekleştirilmesi için Farasis ile işbirliği gerçekleştirildi. İki şirket ortaklığında kurulan Siro’nun yine Gemlik ilçesinde faaliyete geçireceği batarya hücresi ve modül üretimi tesisi, yaklaşık 2 bin 200 kişilik istihdam sağlayacak.

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Fabrikanın inşası şu anda devam ediyor ve 2023 yılında tamamlanması planlanıyor. Öte yandan TOGG’un batarya üretimindeki ortağı Farasis, Çin’in en büyük sekizinci pil üreticisi olarak dikkatleri çekiyor. Bu şirket, Geely, Mercedes-Benz gibi dünya devlerine de pil tedariki sağlıyor.

FİYATI NE KADAR OLACAK?

Milyonlarca vatandaşın satışa çıkmasını beklediği aracın 300 km ve 500 km olmak üzere iki farklı versiyonla satışa sunulacağı belirtiliyor. 300 km'lik versiyonun yüzde 10 ÖTV dilimine girdiği için fiyatının 900 bin TL civarında olacağı tahmin ediliyor. Söz konusu rakam da TOGG CEO’su Gürcan Karakaş’ın sık sık vurguladığı “Mevcut içten yanmalı C-SUV’larla rekabetçi bir fiyat olacak” sözlerini doğruluyor.

Öte yandan, ortaya çıkan bu rakamın günümüz şartlarında hesaplandığı ve TOGG C-SUV’un 2023’ün ilk çeyreğinde satışa çıkacağını hatırlatmakta fayda var.

25 DAKİKADA ŞARJ OLACAK

Bataryaları da Gemlik fabrikasında üretilecek CSUV modelin 81 ilde yaklaşık 800 ayrı noktada kurulan yüksek hızlı şarj özelliği olan trugolarda 25 dakika gibi bir sürede şarj olup yüzde 80'lik dolumla 500 kilometreden fazla yol gitmesi hedefleniyor.

TOGG'UN ÖZELLİKLERİ

Endüstri 4.0'a yönelik akıllı sistemlerin kullanıldığı otomobil sadece elektrikli bir otomobilden ziyade otonom sürüş özellikleri uzaktan kontrol özellikleriyle akıllı bir otomobil olarak satılacak. 200 ve 400 beygir 2 farklı güç sunacak olan CSUV TOGG'lar seçime göre 0 dan 100 kilometreye 7.6 ve 4.8 saniye gibi sürelerde ulaşacaklar. TOGG'un hayatı kolaylaştıran mobilite çözümleri sayesinde teknolojiyi ve insanı bugünün ve yarının kesişim noktasında bir araya getiren bir teknoloji şirketi olduğunu vurgulayan logosu gibi renklerinin de bir anlamı olacak.

Her renge Türkiye ile ilgili bir isim verilen TOGG'da kırmızı - Anadolu ateşi, mavi - Gemlik mavisi, beyaz ise Pamukkale beyazı olarak adlandırılacak. TOGG Türkiye'de satışa sunulduktan sonra Avrupa'da 2024 yılının Eylül ayı içerisinde satışa sunulacak.

Kaynak: Hürriyet, İHA