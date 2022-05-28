Yerli otomobil TOGG'dan sevindirici haber! Kilit aşamalardan biri daha tamamlandı

Üretimine devam edilen yerli otomobil TOGG'un Gemlik üretim merkezinden sevindirici haber geldi. Aşama aşama üretimine devam edilen TOGG'un kilit aşamalarından birinin daha kusursuz bir şekilde tamamlandığı açıklandı. Twitter hesabında yapılan paylaşımda ilk C-SUV gövdesinin robot hatlarında başarıyla üretildiği bilgisi verildi.

KUSURSUZ BİR ŞEKİLDE TAMAMLANDI

Sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda "Deneme üretimine adım adım yaklaştığımız Gemlik Tesisimizdeki çalışmalarda kilit aşamalardan birini daha kusursuz şekilde tamamladık. Parça kontrol ve doğrulamaları ardından ilk C-SUV gövdesini robot hatlarımızda başarıyla ürettik." ifadeleri kullanıldı.

2022 yılının son çeyreğinde hazır olacak TOGG'un homologasyon testlerinin tamamlanmasının ardından 2023 yılının ilk çeyreği sonunda C segmentindeki ilk araç olan SUV pazara çıkacak. Daha sonra C segmentindeki sedan ve hatchback modelleri üretim sırasına girecek. B-SUV ve C-MPV'nin de aileye katılmasıyla aynı DNA'yı taşıyan ve 5 modelden oluşan ürün gamı tamamlanmasının ardından TOGG, 2030'a kadar tek bir platformdan 5 farklı model üretimiyle toplam 1 milyon adet araç üretileceğinin planlandığı açıklandı.