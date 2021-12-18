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Yerli otomobil TOGG'un bataryası için devletten büyük destek! 2 bin 200 ek istihdam, 30 milyar TL yatırım

Yerli otomobilin üretileceği Bursa'nın Gemlik ilçesindeki fabrikada kurulması planlanan batarya üretim merkezine devlet yatırım desteği verecek. Bu kapsamda 30 milyon TL yatırım yapılacak, 2 bin 200 kişinin fabrikada istihdamı sağlanacak.

Yerli otomobil TOGG'un bataryası için devletten büyük destek! 2 bin 200 ek istihdam, 30 milyar TL yatırım

27 Aralık 2019 yılında Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Bilişim Vadisi'nde düzenlenen törenle il kez tanıtılan yerli otomobilin üretimi için Bursa'nın Gemlik ilçesinde fabrika kurulmasına karar verilmiş ve temelinin atılmasının ardından çalışmalar başlamıştı. Yerli otomobil TOGG'un bataryasının üretimi için devlet taşın altına elini koydu. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla TOGG'un bataryasının üretilmesi için teşvik verilecek. 

Yerli otomobil TOGG'un bataryası için devletten büyük destek! 2 bin 200 ek istihdam, 30 milyar TL yatırım

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İMZALADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararda, "Bursa ilinde yapılacak olan batarya hücresi ve modül üretim tesisi yatırımına proje bazlı devlet yardımı verilmesine ilişkin kararın yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir." ifadelerin yer verildi.

Yerli otomobil TOGG'un bataryası için devletten büyük destek! 2 bin 200 ek istihdam, 30 milyar TL yatırım

30 MİLYAR TL YATIRIM

Resmi Gazetede yer alan bilgilere göre 30 milyar TL olan yatırımın süresi 13 Ekim 2021 tarihinden itibaren 10 yıl olacak. Söz konusu yatırım öngörülen zamanda yapılamaz ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ek süre tanınacak. 

Yerli otomobil TOGG'un bataryası için devletten büyük destek! 2 bin 200 ek istihdam, 30 milyar TL yatırım

2 BİN 200 KİŞİ İSTİDAM EDİLECEK 

Yatırımın detaylarına ilişkin olarak verilen bilgilere göre 2 bin 200 kişi fabrikada çalıştırılmak üzere istihdam edilecek. Bunun yanında 400 nitelikli personel alımı da yapılacak.

VERİLECEK DESTEKLER BELLİ OLDU

Devlet tarafından verilecek destekler arasında Sigorta primi işveren hissesi desteği, gelir vergisi stopajı desteği, nitelikli personel desteği, enerji desteği, hibe desteği ve yatırım yeri tahsisinin de sağlanacak yardımlar arasında olduğu belirtildi.

 

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