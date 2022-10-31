Türkiye'nin 27 Aralık 2019'da tanıtılan yerli otomobili TOGG'da bekleyiş sona erdi. Aracın üretileceği Bursa'nın Gemlik ilçesinde yapımı tamamlanan fabrika, 29 Ekim Cumhuriyet Cumhuriyet Bayramının 99.yıl dönümünde düzenlenen törenle açıldı. Törende araçların banttan inmesiyle 60 yıllık yerli otomobil serüveni gerçeğe dönüştü. Yerli otomobilin satışa sunulacak olan renklerinin açıklanması sonrası özellikleri merak konusu oldu. Bu kapsamda çokça araştırılan Yerli otomobil TOGG'un özellikleri neler? Renkleri ne? Şarj süresi ne kadar? TOGG'un parçaları yerli mi ? sorularının yanıtları haberimizde...

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YERLİ OTOMOBİL TOGG'UN ÖZELLİKLERİ NELER?

Yerli otomobil TOGG'un özellikleri belli oldu. Buna göre SUV modelin iki farklı versiyonu olacak. Bu araçlardan biri 300 km menzil, diğeri ise 500 km menzil olacak.

Yerli otomobil 0'dan 100 km hıza, 200 beygir güç ile 7,6 saniyede çıkacak.

400 beygir güç ile is 4.8 saniyenin altında 100 km hıza ulaşabilecek.

Yerli otomobil TOGG, yüksek teknolojisiyle sahip doğuştan elektrikli ve bağlantılı platformu ile dikkat çekiyor.

TOGG 30 dakikanın altında hızlı şarj ile yüzde 80 doluluğa ulaşacak.

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Öte yandan TOGG, yüksek çarpışma dayanımı özelliğine sahip. Araç kendi segmentinin en uzun aks mesafesine sahip olması ve yüzde 30 daha fazla burulma direncine sahiptir.

Ayrıca TOGG şu modellerde üretilecek:

C - SUV

C- Hatchback

C- MPV

C- SEDAN

B- SUV

YERLİ OTOMOBİL TOGG'UN ŞARJ SÜRESİ NE KADAR?

Yerli otomobil TOGG, yüksek hızlı şarj ise 30 dakikada yüzde 80 doluluğa erişecek.

TOGG'UN PARÇALARI YERLİ Mİ ?

Yerli otomobil TOGG'un tasarımı dünyaca ünlü İtalyan tasarım bürosu Pininfarina tarafından yapılırken, konseptte özgün değişiklikler yapıldı. Aracın prototipleri İtalya'da üretildi.

TOGG'un bataryası, TOGG ve Çin’in en büyük enerji devlerinden Farasis Energy ortaklığında kurulan batarya şirketi Siro (Siro Silk Road Temiz Enerji Depolama Teknolojileri), yönetim merkezinin bulunduğu Gebze’de kurduğu merkezde üretildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yerli otomobilin yerlilik oranı hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Üreticilerle yaptığımız görüşmede ilk şartımız araçların yüzde 51'inin yerli olma şartı. Şunun garantisini veriyoruz, bu araç minimum yüzde 51 yerlilikle piyasaya çıkacak. 2025'te de minimum yüzde 65 yerliliği yakalayacak."

Gazeteci Emin Çapa yerli otomobille ilgili şunları söylemişti:

" TOGG'un motoru Bosch Alman, bataryası Çinli Siro oradan gelecek. Araç entegrasyonunu Alman Edag tarafından yapılacak. Şasi sistemini İngiliz Mira'dan alıyor, tasarımını da İtalyan Prinfarina yaptı."



YERLİ OTOMOBİL TOGG'UN FİYATI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli otomobil TOGG'un fiyatının 2023 Şubat ayında açıklanacağını söyledi. Aracın 900 bin TL'den satışa sunulması bekleniyor. Bakan Varank da aracın fiyatı için C segment modellere bakılması gerektiğini ifade etmişti.

YERLİ OTOMOBİL TOGG'UN RENKLERİ NE?

Yerli otomobil TOGG, Pamukkale, Anadolu, Gemlik, Kula, Oltu, Kapadokya olmak üzere 6 renkten oluşacak. Ayrıca 7'nci renk olarak yeşil de bu renklerin arasına eklenecek.