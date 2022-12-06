Yerli otomobil TOGG'un SUV modeli hayran bıraktı: "İnanılmaz güzel, daha önce böyle bir model görmedim"

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'un İstanbul Havalimanı'nda sergilenen SUV modeli büyük ilgi gördü.

Melahat Ersoy
Editör
YAYINLAMA
Google News
Yerli otomobil TOGG'un SUV modeli hayran bıraktı: "İnanılmaz güzel, daha önce böyle bir model görmedim"

27 Aralık 2019 tarihinde Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Bilişim Vadisi'nde tanıtılan yerli otomobil TOGG için Bursa'nın Gemlik ilçesinde kurulan tesis, 29 Ekim tarihinde açılmıştı. 2023 yılının Mart ayında satışa çıkması beklenen TOGG, vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

YABANCILARIN İLGİSİNİ ÇEKTİ

Aracın SUV modeli, İstanbul Havalimanı’nda sergilenmeye başlandı. Pasaport kontrolünün arkasına kurulan stantta sergilenen araç, yabancıların ilgisini topladı. Pasaport kontrol noktasından geçen yolcuların TOGG’u görünce cep telefonlarıyla fotoğraflarını çektikleri, ilgiyle inceledikleri görüldü.

Yerli otomobil TOGG'un SUV modeli hayran bıraktı: İnanılmaz güzel, daha önce böyle bir model görmedimYerli otomobil TOGG'un SUV modeli hayran bıraktı: İnanılmaz güzel, daha önce böyle bir model görmedim

"ARABA ÇOK GÜZEL"

İstanbul’a gezmeye gelen Tunuslu Muhammed Mahjoub, “Araba çok güzel, çok şaşırdım. Arabanın dış dizaynını çok beğendim çok çekici. Dışarıdan içeriye girdiğimde arabanın yanına geldim. Çok ünlü bir arabaya benziyor” ifadelerini kullandı.

Yerli otomobil TOGG'un SUV modeli hayran bıraktı: İnanılmaz güzel, daha önce böyle bir model görmedimYerli otomobil TOGG'un SUV modeli hayran bıraktı: İnanılmaz güzel, daha önce böyle bir model görmedim

"DAHA ÖNCE BÖYLE BİR MODEL GÖRMEDİM"

Türkiye’nin yerli ve milli otomobili olan TOGG’un SUV modelini hayranlıkla inceleyen Abir Mahjoub ise, “ Çok özel bir araç çok beğendim. Kapılar inanılmaz güzel, Daha önce böyle bir model görmedim. Mükemmel " değerlendirmesinde bulundu.

Yerli otomobil TOGG'un SUV modeli hayran bıraktı: İnanılmaz güzel, daha önce böyle bir model görmedimYerli otomobil TOGG'un SUV modeli hayran bıraktı: İnanılmaz güzel, daha önce böyle bir model görmedim

"TASARIM ÇOK ŞIK, ALMAYI DA DÜŞÜNÜRÜZ"

Daha önce TESLA kullandığını söyleyen gurbetçi Muharrem Uğurlu, “Ben elektrikli arabayı 4 -5 senedir kullanıyorum. Hem de her çeşidini kullanıyorum. X modelini kullandım. S modelini kullandım. Şu anda da Y modeli var. Hepsini kullandım oğlum ile beraber. Hastasıyız elektrikli arabanın. Tesla’da gözümüzü açtık. Devamlı onu kullandık. Şu anda Türkiye’ de iki tane aldık. TOGG’u da bekliyoruz tabi. Arabayı gördük, şöyle baktığın zaman çok güzel çok şık. Tabii oturmak lazım kullanmak lazım. Tasarım olarak çok şık. Çok beğendik tabii. Almayı da düşünürüz” diye konuştu.

Türkiye’nin yerli ve milli otomobili olan TOGG’un SUV Modeli bir ay boyunca İstanbul Havalimanı’nda sergilenecek.

Yerli otomobil TOGG'un SUV modeli hayran bıraktı: İnanılmaz güzel, daha önce böyle bir model görmedimYerli otomobil TOGG'un SUV modeli hayran bıraktı: İnanılmaz güzel, daha önce böyle bir model görmedim

YERLİ OTOMOBİL TOGG'UN ÖZELLİKLERİ NELER?

Yerli otomobil TOGG'un özellikleri belli oldu. Buna göre SUV modelin iki farklı versiyonu olacak. Bu araçlardan biri 300 km menzil, diğeri ise 500 km menzil olacak.

Yerli otomobil 0'dan 100 km hıza, 200 beygir güç ile 7,6 saniyede çıkacak.

400 beygir güç ile is 4.8 saniyenin altında 100 km hıza ulaşabilecek.

Yerli otomobil TOGG, yüksek teknolojisiyle sahip doğuştan elektrikli ve bağlantılı platformu ile dikkat çekiyor.

TOGG 30 dakikanın altında hızlı şarj ile yüzde 80 doluluğa ulaşacak.

Öte yandan TOGG, yüksek çarpışma dayanımı özelliğine sahip. Araç kendi segmentinin en uzun aks mesafesine sahip olması ve yüzde 30 daha fazla burulma direncine sahiptir.

Ayrıca TOGG şu modellerde üretilecek:

C - SUV

C- Hatchback

C- MPV

C- SEDAN

B- SUV

Yerli otomobil TOGG'un SUV modeli hayran bıraktı: İnanılmaz güzel, daha önce böyle bir model görmedimYerli otomobil TOGG'un SUV modeli hayran bıraktı: İnanılmaz güzel, daha önce böyle bir model görmedim

YERLİ OTOMOBİL TOGG'UN ŞARJ SÜRESİ NE KADAR?

Yerli otomobil TOGG, yüksek hızlı şarj ise 30 dakikada yüzde 80 doluluğa erişecek.

YERLİ OTOMOBİL TOGG'UN RENKLERİ NE?

Yerli otomobil TOGG, Pamukkale, Anadolu, Gemlik, Kula, Oltu, Kapadokya olmak üzere 6 renkten oluşacak. Ayrıca 7'nci renk olarak yeşil de bu renklerin arasına eklenecek.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Kripto paralar tepetaklak oldu! Bitcoin kritik sınıra tutunmak için çabalıyor! İşte coinlerdeki son durum...
Kripto paralar tepetaklak oldu! Bitcoin kritik sınıra tutunmak için çabalıyor! İşte coinlerdeki son durum...
TÜİK enflasyonuna göre asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim tek tek hesapladı! İşte en yüksek tahmin...
TÜİK enflasyonuna göre asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim tek tek hesapladı! İşte en yüksek tahmin...
Yenilenebilir enerjide kapasite artıyor, ULU RES tam kapasite devrede
Yenilenebilir enerjide kapasite artıyor, ULU RES tam kapasite devrede
Dolar yükseldi, euro düşüşe geçti! İşte 6 Aralık 2022 Salı serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları
Dolar yükseldi, euro düşüşe geçti! İşte 6 Aralık 2022 Salı serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları
Son Haberler
Son dakika | TBMM'de AK Parti ve İYİ Partili vekiller yumruk yumruğa kavga etti! İYİ Partili vekil hastaneye kaldırıldı
Son dakika | TBMM'de AK Parti ve İYİ Partili vekiller yumruk yumruğa kavga etti! İYİ Partili vekil hastaneye kaldırıldı
Yerli otomobil TOGG'un SUV modeli hayran bıraktı: "İnanılmaz güzel, daha önce böyle bir model görmedim"
Yerli otomobil TOGG'un SUV modeli hayran bıraktı: "İnanılmaz güzel, daha önce böyle bir model görmedim"
Canlı yayın | Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİSK Genel Kurulu'nda konuşuyor
Canlı yayın | Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİSK Genel Kurulu'nda konuşuyor
Senaryo gerçek oldu! Şarkıcı Güllü'ye klip çekimlerinde büyük şok!
Senaryo gerçek oldu! Şarkıcı Güllü'ye klip çekimlerinde büyük şok!
THY son açıklanan finansal sonuçlara göre Avrupa'nın dev hava yollarını geride bıraktı
THY son açıklanan finansal sonuçlara göre Avrupa'nın dev hava yollarını geride bıraktı
Altın fiyatlarından düşüş atağı! Gram, çeyrek ve cumhuriyet altın ne kadar oldu? İşte 6 Aralık Salı güncel altın fiyatları
Altın fiyatlarından düşüş atağı! Gram, çeyrek ve cumhuriyet altın ne kadar oldu? İşte 6 Aralık Salı güncel altın fiyatları
Çok Okunanlar
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte 6 Aralık 2022 Salı maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte 6 Aralık 2022 Salı maç programı
6 Aralık 2022 Salı burç yorumu | Başak, tartışmalara dikkat et, Kova, yeni bir sayfa açmanın vakti!
6 Aralık 2022 Salı burç yorumu | Başak, tartışmalara dikkat et, Kova, yeni bir sayfa açmanın vakti!
Diyarbakır'da mahalleyi ayağa kaldıran olay! Sapık şahıs 9 yaşındaki çocukla birlikte metruk bir evde bulundu!
Diyarbakır'da mahalleyi ayağa kaldıran olay! Sapık şahıs 9 yaşındaki çocukla birlikte metruk bir evde bulundu!
CHP'li vekilden çirkin hareket! TBMM'deki bütçe görüşmelerinde poker oynadı
CHP'li vekilden çirkin hareket! TBMM'deki bütçe görüşmelerinde poker oynadı
Başkan Nadir Küpeli: Türk-Kosova ilişkilerini ekonomik olarak taçlandırmalıyız
Başkan Nadir Küpeli: Türk-Kosova ilişkilerini ekonomik olarak taçlandırmalıyız
Bitcoin kritik seviyeye tutundu! Yatırımcı zevkten dört köşe oldu! İşte piyasalardaki son durum...
Bitcoin kritik seviyeye tutundu! Yatırımcı zevkten dört köşe oldu! İşte piyasalardaki son durum...
Yorumlananlar
Recep İvedik 7 sinemalara gelecek mi? Recep İvedik nerede, ne zaman yayınlanacak? Hangi platformda?
Recep İvedik 7 sinemalara gelecek mi? Recep İvedik nerede, ne zaman yayınlanacak? Hangi platformda?
CHP'li belediye bunu da yaptı! LGBT destekçileri için atölye kurdu!
CHP'li belediye bunu da yaptı! LGBT destekçileri için atölye kurdu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin toplantısında konuştu! "85 milyonun tamamına ulaşmalı, kucaklaşmalı, desteğini ve gönlünü kazanmalıyız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin toplantısında konuştu! "85 milyonun tamamına ulaşmalı, kucaklaşmalı, desteğini ve gönlünü kazanmalıyız"
MHP lideri Devlet Bahçeli, altılı masadaki adayını açıkladı: Tercihim sınıf arkadaşımdır
MHP lideri Devlet Bahçeli, altılı masadaki adayını açıkladı: Tercihim sınıf arkadaşımdır