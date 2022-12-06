Yerli otomobil TOGG'un SUV modeli hayran bıraktı: "İnanılmaz güzel, daha önce böyle bir model görmedim"

27 Aralık 2019 tarihinde Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Bilişim Vadisi'nde tanıtılan yerli otomobil TOGG için Bursa'nın Gemlik ilçesinde kurulan tesis, 29 Ekim tarihinde açılmıştı. 2023 yılının Mart ayında satışa çıkması beklenen TOGG, vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

YABANCILARIN İLGİSİNİ ÇEKTİ

Aracın SUV modeli, İstanbul Havalimanı’nda sergilenmeye başlandı. Pasaport kontrolünün arkasına kurulan stantta sergilenen araç, yabancıların ilgisini topladı. Pasaport kontrol noktasından geçen yolcuların TOGG’u görünce cep telefonlarıyla fotoğraflarını çektikleri, ilgiyle inceledikleri görüldü.

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"ARABA ÇOK GÜZEL"

İstanbul’a gezmeye gelen Tunuslu Muhammed Mahjoub, “Araba çok güzel, çok şaşırdım. Arabanın dış dizaynını çok beğendim çok çekici. Dışarıdan içeriye girdiğimde arabanın yanına geldim. Çok ünlü bir arabaya benziyor” ifadelerini kullandı.

"DAHA ÖNCE BÖYLE BİR MODEL GÖRMEDİM"

Türkiye’nin yerli ve milli otomobili olan TOGG’un SUV modelini hayranlıkla inceleyen Abir Mahjoub ise, “ Çok özel bir araç çok beğendim. Kapılar inanılmaz güzel, Daha önce böyle bir model görmedim. Mükemmel " değerlendirmesinde bulundu.

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"TASARIM ÇOK ŞIK, ALMAYI DA DÜŞÜNÜRÜZ"

Daha önce TESLA kullandığını söyleyen gurbetçi Muharrem Uğurlu, “Ben elektrikli arabayı 4 -5 senedir kullanıyorum. Hem de her çeşidini kullanıyorum. X modelini kullandım. S modelini kullandım. Şu anda da Y modeli var. Hepsini kullandım oğlum ile beraber. Hastasıyız elektrikli arabanın. Tesla’da gözümüzü açtık. Devamlı onu kullandık. Şu anda Türkiye’ de iki tane aldık. TOGG’u da bekliyoruz tabi. Arabayı gördük, şöyle baktığın zaman çok güzel çok şık. Tabii oturmak lazım kullanmak lazım. Tasarım olarak çok şık. Çok beğendik tabii. Almayı da düşünürüz” diye konuştu.

Türkiye’nin yerli ve milli otomobili olan TOGG’un SUV Modeli bir ay boyunca İstanbul Havalimanı’nda sergilenecek.

YERLİ OTOMOBİL TOGG'UN ÖZELLİKLERİ NELER?

Yerli otomobil TOGG'un özellikleri belli oldu. Buna göre SUV modelin iki farklı versiyonu olacak. Bu araçlardan biri 300 km menzil, diğeri ise 500 km menzil olacak.

Yerli otomobil 0'dan 100 km hıza, 200 beygir güç ile 7,6 saniyede çıkacak.

400 beygir güç ile is 4.8 saniyenin altında 100 km hıza ulaşabilecek.

Yerli otomobil TOGG, yüksek teknolojisiyle sahip doğuştan elektrikli ve bağlantılı platformu ile dikkat çekiyor.

TOGG 30 dakikanın altında hızlı şarj ile yüzde 80 doluluğa ulaşacak.

Öte yandan TOGG, yüksek çarpışma dayanımı özelliğine sahip. Araç kendi segmentinin en uzun aks mesafesine sahip olması ve yüzde 30 daha fazla burulma direncine sahiptir.

Ayrıca TOGG şu modellerde üretilecek:

C - SUV

C- Hatchback

C- MPV

C- SEDAN

B- SUV

YERLİ OTOMOBİL TOGG'UN ŞARJ SÜRESİ NE KADAR?

Yerli otomobil TOGG, yüksek hızlı şarj ise 30 dakikada yüzde 80 doluluğa erişecek.

YERLİ OTOMOBİL TOGG'UN RENKLERİ NE?

Yerli otomobil TOGG, Pamukkale, Anadolu, Gemlik, Kula, Oltu, Kapadokya olmak üzere 6 renkten oluşacak. Ayrıca 7'nci renk olarak yeşil de bu renklerin arasına eklenecek.