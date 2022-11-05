Yerli otomobil TOGG'un yakıt tüketimi ortaya çıktı! Rakamlar umut verdi

Bursa'nın Gemlik ilçesindeki üretim kampüsü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılan yerli otomobil TOGG için geri sayım başladı. 2023 yılının Mart ayında yollarda olması beklenen yerli otomobil TOGG'un ne kadar yakıt tüketeceği de merak konusu oldu. Özellikle elektrikli olması ile dikkat çeken TOGG'un kilometre maliyetinin fosil yakıtlı araçlara göre yüzde 75 oranında azalttığı ifade edildi.

İŞTE TOGG'UN YAKIT MALİYETİ

Yeni Şafak'ın haberine göre TOGG'un ev tipi elektrikle dolması halinde kilovat başına maliyeti yüksek kademede güncel olarak 2,6 lira olacak. 500 kilometre menzil, 90 kWh’lık bataryaya sahip olan TOGG'un evde şarj edilmesi durumunda ödenecek olan miktar 235 lira olacak. Aracın iş yerinden şarj edilmesi halinde ticarethane kademesindeki kilovat birim değeri 4,45 liradan bataryası dolacak. Söz konusu dolum ücreti iş yerinde doldurulması durumunda ise maliyet 400 liraya yükselecek. Benzinli bir araç, 500 kilometreyi 920 liraya, dizel araç ise 745 lirada kat ederken TOGG, daha düşük maliyetiyle bütçe dostu olacak.

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HIZLI ŞARJ OLACAK

Türkiye'nin dört bir yanına Trugo tarafından kurulacak olan hızlı şarj istasyonlarıyla yerli otomobilin 90 kWh’lık bataryasının yüzde 80’i 25 dakikada dolacak. TOGG'un dolum maliyeti kWh başına güncel tarife olan 7,7 lirayla 693 liraya çıkacak. 4 saati bulan AC (22 kWh-normal şarj) dolumun maliyeti ise kilovat başına güncel fiyatı 6,5 lira. Böylece 90 kWh’lık Togg’un AC şarjla bataryanın tamamı 585 liraya dolacak. Normal şarjda yüzde 36’dan fazla tasarruf sağlayan elektrikli Togg, hızlı şarjda ise benzinli bir araca göre yüzde 25’e daha az masraf çıkaracak.

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İSTANBUL - ANKARA ARASI OTOBÜSTEN BİLE UCUZ OLACAK

Yerli otomobil TOGG'un 500 km menzili olan versiyonu Ankara - İstanbul arası 450 km mesafeyi 207 liraya gidecek. Türkiye’nin bir ucundan diğer ucuna yani Edirne’den Kars’a gidildiği taktirde hızlı şarj kullanılması halinde 1.671 kilometrelik mesafe için 2 bin lira harcanacak. Güncel olarak 1 kişilik İstanbul-Ankara otobüs biletinin fiyatı 300 lira. Uçak bileti ise 450-500 lira bandında bulunabiliyor. Edirne’den Kars’a otobüs biletinin fiyatı ise 1000 lirayı geçiyor.

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