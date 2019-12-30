Yerli otomobile sipariş yağdı! İşte merak edilen son rakam...

Türkiye'nin yerli otomobili düzenlenen büyük bir organizasyonla tanıtılmıştı. SUV ve Sedan modelleri için kurumlarla tüketiciler sıraya girdi.

YERLİ OTOMOBİLE VERİLEN ÖN SİPARİŞ ŞİMDİDEN 120 BİNİ AŞTI

Yerli otomobil, teknolojik özellikleri ve tasarımı ile dikkat çekti. Türkiye’nin Otomobili’ne şimdiden sipariş yağdı. Yalnızca Devlet Malzeme Ofisi, 30 bin adet sipariş vereceğini açıkladı.

Taksici esnafı da 20 binin üzerinde alım yapacağını kamuoyuna duyurdu. Ayrıca özel şirketler, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları, spor kulüpleri ve tüketicilerin de siparişleri ile birlikte Türkiye’nin Otomobili’ne talep şimdiden 120 bini aştı.

KULLANICILARIN TRAFİKTEKİ YÜKÜNÜ HAFİFLETECEK

Türkiye’nin otomobili şehir içi trafik pilotu özelliğini de içeren ileri sürücü destek sistemleri sayesinde “Seviye 2+” otonom sürüş kabiliyetine sahip olacak ve kullanıcılarının trafikteki yükünü hafifletecek. Otomobil, TOGG mühendisleri tarafından tasarlanan sürekli geliştirilebilir mimari sayesinde “Seviye 3 ve ötesi” otonom sürüş dönüşümüne uygun ve hazır altyapıya sahip olacak.

C-SUV’LARIN EN UZUN AKS MESAFESİNE SAHİP

Türkiye’nin Otomobili, C-SUV sınıfının en uzun aks mesafesine sahip olmanın getirdiği avantaj ile 5 kişilik bir aileyi rahat ve konforlu bir şekilde ağırlayacak. Kabin içindeki yüksek baş mesafesi ve sınıfının en uzun diz mesafesi sayesinde bir üst sınıfın konforunu sağlayan geniş ve ferah iç mekân, uzun yolculuklarda benzersiz bir rahatlık ve keyif sunacak. Türkiye’nin otomobili düşük toplam sahip olma maliyeti sunacak.

8 YIL BOYUNCA PİL GARANTİ GÜVENCESİNE SAHİP

Türkiye’nin otomobili, ileri Lityum-iyon pil teknolojisi ve aktif termal yönetim sistemlerinin sağlayacağı teknik avantajlar sayesinde 8 yıl boyunca pil garanti güvencesine sahip olacak. Elektrikli motor (e-motor) teknolojisi kullanıcılarına beklentilerinin ötesinde bir deneyim sunarak sürüş standartlarını yeniden tanımlayacak. Türkiye’nin Otomobili’nin kullanıcıları dilerlerse 200 beygir güç sunan tek e-motor ile arkadan çekişli (RWD) versiyonu, veya toplam 400 beygir güç sunan iki e-motorlu tüm tekerleklerden çekiş (AWD) sistemine sahip versiyonu tercih edebilecek.

HAVALİMANLARINDA BOY GÖSTERECEK

2022 yılında seri üretime geçecek olan ilk yerli arabayı Devlet Hava Meydanları İşletmesi tüm havalimanlarında Follow me kullanacağını açıkladı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Hüseyin Keskin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Havalimanlarımızda “#KarbonsuzHavalimanı Projesi” kapsamında 2022 yılından itibaren follow me aracı olarak #TürkiyeninOtomobili #Togg ile gelecek nesillere nefes olmak için sabırsızlanıyoruz!” paylaşımını yaptı.

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU: "HER YIL 8-10 BİN ARAÇ ALACAĞIZ"

Bakan Soylu, "İçişleri Bakanlığı olarak kaç adet yerli otomobil alacaksınız?" sorusuna ise, "Almak için sabırsızlanıyoruz. Jandarma ve polis teşkilatı olarak 50 bin araç portföyümüz var. Bunda büyük ve zırhlı araçlar da var. Bizde ortalama 8-10 yılda bir döngü sağlanıyor. O döngü içerisinde alabileceğimiz, her yıl 5-6 bin ya da 8-10 bin civarında bir talebe karşılık geliyor. Tabi tüm branşlar içerisinde." cevabını verdi.

YENİ MALATYASPOR, YERLİ OTOMOBİLE İLİŞKİN AÇIKLAMADA BULUNMUŞTU

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor tanıtımı yapılan yerli otomobilden 15 tane sipariş verme kararı aldığını açıkladı

BtcTurk Yeni Malatyaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle:

"Kulüp Başkanımız Adil Gevrek ve yönetim kurulumuzun ortak kararlarıyla BtcTurk Yeni Malatyaspor Kulübü olarak, tanıtımı yapılan ve büyük beğeni kazanan yerli otomobilimizden kulübümüzün kullanımı için 15 adet sipariş verme kararı aldık. Büyük camiamıza hayırlı olsun."

200 ADET ŞİRKET ARACINI YERLİ OTOMOBİLLE DEĞİŞTİRECEK

Türkiye’nin en büyük konut üreticileri arasında yer alan DAP Yapı, sektörde örnek bir atılıma imza attı. Şirket, 200 adet şirket aracını yerli otomobille değiştirecek

YERLİ OTOMOBİLİN İLK YABANCI TALİBİ SYBİHA OLDU

Yerli otomobilin ön gösteriminin gerçekleştirilmesinin ardından otomobile ilk yabancı talip Türkiye'nin Ukrayna Büyükelçisi Andrii Sybiha oldu. Sybiha yaptığı paylaşımda, "Elektrikli otomobili satın alma fikrinin bana ve meslektaşlarıma ilgi çekici geleceğine inanıyorum" dedi.

ÜNLÜ SANATÇI MILES'TAN YERLİ OTOMOBİL SİPARİŞİ

Türkiye’ye yerleştikten sonra Müslüman olan ABD’li şarkıcı Della Miles, İngilizce ve Türkçe olarak yaptığı paylaşımda yerli otomobil için Türkiye’yi tebrik ederek kendi siparişini de verdi. Della Miles otomobilden bir fotoğraf paylaşarak, “Tebrikler Türkiye. Seninle gurur duyuyorum. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan sonra ilk talep benden, Türk otomobiline talibim, siparişimi buradan veriyorum” diye yazdı.