Yerli otomobilin ilk kullanım yeri belli oldu

Bilindiği üzere Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aracılığı ile tanıtıldı. Bu süreçten sonra ise yerli otomobile ait özellikler hakkında birçok bilginin ortaya çıkması ve yerli otomobil tasarımı için yapılan olumlu yorumların ardından yerli otomobil için güzel haberler gelmeye devam ediyor.

YERLİ OTOMOBİLİN İLK KULLANILACAĞI YER BELLİ OLDU

Yerli otomobil Devlet Hava Meydanları İşletmesi genel müdürü Hüseyin Keskin, yerli otomobil hakkında tweet attı. Yerli otomobil için heyecanlı olduklarını belirten Keskin, bu aracı 2022 yılında kullanmaya başlayacaklarını belirtti.

Havalimanlarımızda “#KarbonsuzHavalimanı Projesi” kapsamında 2022 yılından itibaren follow me aracı olarak #TürkiyeninOtomobili #Togg ile gelecek nesillere nefes olmak için sabırsızlanıyoruz!#DHMİ Çalışıyor, Türkiye Uçuyor! pic.twitter.com/euV5xoAJUV — Hüseyin Keskin (@dhmihkeskin) December 30, 2019

Attığı tweet üzerinden yerli otomobilin bilgisayar üzerinden düzenlenmiş görselini atan Keskin, “Karbonsuz Havalimanı” projesini bu otomobil ile yürüteceklerini de belirtti. Yerli otomobil, havalimanlarında sıkça kullanılan “Follow Me” aracı olarak kullanılacak. Havalimanına inen veya havalimanı içerisinde herhangi bir yere gitmesi gereken uçaklara yol gösterecek.

Yerli otomobilin elektrikli motoru, havalimanında uçaklara yol gösterecek olan yerli otomobilimize güç verecek. Bu motor, elektrikle çalışacağı için karbon gazı dünyaya salmayacak. Keskin bu duruma istinaden tweetini “#TürkiyeninOtomobili #Togg ile gelecek nesillere nefes olmak için sabırsızlanıyoruz! #DHMİ Çalışıyor, Türkiye Uçuyor!” cümlesi ile bitirdi.

YERLİ OTOMOBİL İÇİN İKİ FARKLI MOTOR SEÇENEĞİ

Tüm tekerlerden yani dört çekişli motora sahip olan model, 400 beygir gücündeve 0 – 100 km/s hıza 4.8 saniyede ulaşıyor. Arkadan itişli motora sahip olan yerli otomobil ise 200 beygir gücünde 0 – 100 km hıza 7.6 saniyede ulaşıyor.

Yerli otomobilin tanıtılmasının heyecanı ülkemizeki tüm kurumları heyecanlandırmış durumda. Yerli otomobil için şimdiden birçok kurum sipariş vereceklerini ve otomobili gururla kullanacaklarını belirtti.