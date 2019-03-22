Yerli otomotiv laboratuvarı Testtürk Kocaeli'de açıldı

KOCAELİ (AA) - Tamamı yerli imkanlarla kurulan otomotiv test laboratuvarı Testtürk, Kocaeli’de açıldı.

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) üyelerinin ortaklığı ile 2 yıl önce kurulan ve 2 milyon liraya mal olan Testtürk Otomotiv AŞ’nin test laboratuvarının açılışı, Başiskele ilçesinde yapıldı.

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, açılışta yaptığı konuşmada, Kocaeli’nin Türkiye’de İstanbul’dan sonra en fazla ihracat yapan il olduğunu belirterek, bu ilin otomotiv sanayindeki yerinin önemine dikkati çekti.

MÜSİAD olarak, Testtürk’ü yerli otomobil üretim sürecinde dev bir adım olarak gördüklerinin altını çizen Kaan, şunları söyledi:

“Ülkemizin dışa bağımlılığının azaltmak, Türkiye’nin bir üretim üssü haline gelmesini sağlamak amacıyla hayata geçirilen ve tamamı yerli üretim olan bu tesis, Türkiye’de bir ilk. Testtürk, 20 üyemizin ortak girişimiyle kuruldu ve otomotiv sanayisinin yanı sıra savunma ve demir yolu sanayisine de hizmet edecek. Tesisin, 2023 yılına kadar gerçekleştireceği 100 milyon liralık yatırımın, özellikle savunma ve uzay sanayine yönelik de bir açığı kapatacağını da düşünüyorum.”

Yapılan duanın ardından açılış kurdelesini kesen protokol üyeleri, tesisi gezerek, Testtürk AŞ Laboratuvar Teknik Müdürü Göktürk Perik’ten bilgi aldı.

Açılışa, Vali Yardımcısı Osman Ekşi, AK Parti Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Testtürk AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Celal Ayvaz ve iş dünyasından davetliler katıldı.





- "Hedefimiz, yurt dışına giden dövizin ülkede kalması"

Testtürk AŞ Laboratuvar Teknik Müdürü Perik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hedeflerinin, otomotiv testleri alanında yurt dışına giden dövizin ülke sınırları içinde kalması olduğunu ifade etti.

Otomotiv alanında Avrupa Birliği’nin belirlediği güvenlik regülasyonlarının olduğunu ve ilgili testlerin yurt dışında yapıldığını anlatan Perik, "Fakat Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülük ettiği yerlileştirme ve millileştirme hareketi kapsamında bu testleri Türkiye’de nasıl yapabiliriz diye düşündük ve MÜSİAD üyesi arkadaşlarımızın da müdahil olmasıyla bu otomotiv laboratuvarını açtık. 100 milyon liralık bir yatırımla savunma ve demir yolu sanayinde de hizmet vermeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Tesisin, Türkiye’deki en büyük test platformuna sahip olduğunu vurgulayan Perik, "15 metre boyunda ve 52 ton ağırlığında olan platformla, çift körüklü otobüslerin dahi tek seferde testini yapabileceğimiz bir altyapımız mevcut." dedi.









Kaynak: AA