Yerli otonom araçlar bu çocukların ellerinde şekillenecek

Bu yıl 15'incisi Bursa'da düzenlenen Uluslararası MEB Robot Yarışması'nda ilk defa piste çıkan otonom araçlar dikkat çekti.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Yerli otonom araçlar bu çocukların ellerinde şekillenecek

Bu yıl 15'incisi Bursa'da düzenlenen Uluslararası MEB Robot Yarışması'nda ilk defa piste çıkan otonom araçlar dikkat çekti. Öğrencilerin kontrolünde olmadan ilerleyen robotlar, yaya geçidi, trafik lambaları ve araçları algılayarak hareket ediyor. İstanbul'dan katılan öğrenciler, gelecekte üretilecek yerli otonom araçlarda imzalarının olacağını söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce Bursa'da organize edilen etkinliğe, bu yıl 81 il ve 18 ülkeden 12 bin 716 katılımcı 4 bin 733 robotla yer aldı. Öğrenciler, "Endüstriyel Robot Kol", "Çizgi İzleyen (Temel Seviye)", "Çizgi İzleyen (İleri Seviye)", "Hızlı Çizgi İzleyen", "İnsansız Hava Aracı (Mini Drone)", "Mini Sumo", "Tasarla-Çalıştır", "Yumurta Toplama (Caretta Caretta)", "Labirent Ustası", "Tozkoparan Robot (Temel Seviye)", "Serbest Proje", "Temalı", "Su Altı Aracı (ROV)" ve "Otonom Araç" olmak üzere 14 kategoride mücadele etti.

Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'ndeki düzenlenen yarışmalarda bir birinden üstün elektronik cihazlar beğeniye sunuldu. Hepsinin kendi alanında seyredenleri büyülediği 14 farklı kategoriden en dikkat çekeni ise, otonom araçlar oldu. Dünya üzerinde elektrikli araçların hızla gelişmesinin ardından yeni teknolojinin insansız araçlara yönelmesi ortaokul ve lise öğrencilerini de o alana yöneltti.

İstanbul'dan yaklaşık 1 yıldır üzerinde çalıştıkları otonom aracı Bursa'da beğeniye sunan Abdurrahman ve Nermin Bilimli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Kerem Ababey, "Bu araçlar geliştirilmesi ve alanda çalışılması çok zahmetli teknolojidir. Biz yarışa katıldığımız, herkesin küçük bir araç diye gördüğü cihazın üzerinde 1 yıldır çalışıyoruz. İleride mezun olduğumda da bu alanda görev almayı çok istiyorum. Bugün yaptığımız aracı yarışma bittikten sonra kenarı koymuyoruz. Üzerine koyarak ileriye dönük çalışmalarımızı yapıyoruz" dedi.

Abey, konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Yaptığımız araç, Togg gibi araçların yapı taşlarını oluşturan hatta onların üzerinde geliştirme aşamasında kullanılan yazılım dillerini ve kütüphanesini oluşturuyor. İlerleyen dönemlerde inşallah Togg gibi projelerde imzamız olur. Togg'un otonom sürüş ile ilgili bir çalışması olursa ilerleyen dönemlerde inşallah bizimde bir desteğimiz olur. Ben bu çalışmalara ara vermeden üzerine koyarak devam edersek, imzamızın olacağı çalışmalarda yapacağımıza inanıyorum."

Okul olarak 4 farklı kategoride bu yarışmalara katıldıklarını belirten Bilim Teknolojileri Öğretmeni Erkut Çalışkan, "Bu yıl açılan otonom araç kategorisi için arkadaşlarımız 1 yıllık bir çalışmanın ardından, yaya geçidini algılayan, önündeki aracı sollayan ve lambalarda duran bir araç tasarladı. Günümüz teknolojisi, yapay zeka, makine gibi teknolojileri kullanarak bu aracı geliştiriyoruz. Yani günümüzde kullanılan Tesla ve Togg gibi akıllı cihazların temel alt düzey yapı taşlarını oluşturuyor. Ortaokul ve lise düzeyinde Türkiye'den ve yurt dışından okul bu yarışmaya katılıyor. Bizde bu kategoride 2'incilik ve 3'üncülük ödüllerinin sahibi olduk. Öğrencilerimiz ilk öncelikle yazılım alanında kendilerini geliştirecekler, bizim kendi ülkemizdeki yerli firmalarda görev alacaklar. Togg gibi yerli otomobilin geliştirilmesinde bu öğrenciler yer alacaklar. Bizleri de ülkemizi de mutlu edeceklerini düşünüyorum. Ancak her şey desteklemekle alakalıdır. Bu öğrenciler desteklendikçe kendilerini daha ileriye götüreceklerdir" dedi.

Artık yollarda otonom olarak Tesla kullanıldığı belirten Çalışkan, "İlerleyen süreçte Togg neden böyle bir teknolojiye yükselmesin. Bunların da yazılımını ve gelişimini bizim gençlerimiz yapacaktır. Ben inanıyorum. Çünkü bizim gençlerimiz verilen imkanları iyi kullanıp bizleri mutlu etmeyi çok iyi biliyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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