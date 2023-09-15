Yerli propolis üreticisi kadın girişimciye AB’den inovasyon ödülü

Türk kadın girişimci Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, 28. Foodtech Vinaria Agra Fuarı'nda inovasyon ödülüne layık görüldü.

Tarım, Gıda ve Orman Bakanlığı yetkililerinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı'nın yenilikçi ürünü BEE'O UP C Vitaminli Propolis Shot, jüri üyeleri tarafından büyük bir beğeni topladı.

Avrupa Birliği'nden İnovasyon Ödülü'ne layık görülen şirketin kurucusu kadın girişimci Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, "BEE'O Propolis olarak, Türkiye'de ilk kez uygulamaya geçirdiğimiz Sözleşmeli Arıcılık Modeli'ni, inovatif ürünlerimiz ile ulusal ve uluslararası arenada kazandığımız bu değerli ödül ve başarıların bir parçası olarak görüyoruz. Bu model, BEE'O Propolis ürünlerini tüketicilere en doğal ve saf şekilde sunmamıza yardımcı olurken, Türkiye'deki arıcılık ve arı ürünleri sektörünün gelişmesine de önemli katkılar sağlıyor. Türkiye ve Avrupa'nın en büyük arı ürünleri üretim merkezi olarak 5 bin sözleşmeli arıcımız ve 550 bin arı kovanı varlığımız ile Ar-Ge ve inovasyon merkezinde yüzde 100 doğal ürünler geliştirmeye ve büyümeye devam ediyoruz. Aynı zamanda, satılan her üründen ayrılan yüzde 1'lik payı biriktirerek arıcılara ve arıcılık sektörüne ekipman desteği sağlıyoruz. Bu etik ticaret modeli ile üretilen BEE'O Ürünleri, arıcılığı ve arıları koruma amacını da taşıyor ve gıda üretiminde sürdürülebilirliğe katkıda bulunuyor. Böylelikle inovatif bakış açısıyla ürettiğimiz ürünlerimiz, sürdürülebilirliğe katkı sunan iş modelimizle arılara, doğaya ve bilime saygı duyuyoruz. Layık görüldüğümüz tüm ödülleri ise başarılarımızın bir göstergesi olarak görüyoruz. Arı varsa hayat var" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)