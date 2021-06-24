Yerli test kiti sonucu 10 saniyede sonuçlanıyor

Bilkent Üniversitesi Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi'nde Türk araştırmacılar tarafından Kovid-19 teşhisini 10 saniyede sonuca ulaştırıyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi ile birlikte birçok insan hastane kapısında test sırası beklemeye son veren bir hareket daha gerçekleşti. özellikle kalabalık yerlerde, havaalanları, konserler, davetlerde yapılan test ile saniyeler içinde sonuca ulaşılıyor.

HEMEN SONUÇ VEREN TEST GÜVENİLİR Mİ?

Bilkent Üniversitesi UNAM baş araştırmacılarından Doktor Öğretim Üyesi Bülend Ortaç, "Yaptığımız klinik çalışmalarda yüzde 99 doğruluk oranıyla çalıştığını test ettik. Sistem nanoteknoloji temelli olarak çalışıyor. Halk sağlığı genel müdürlükten aldığımız onayla birlikte testimiz herkese güven sağladı. Bu konuda kimsenin şüpheye düşmemesi gerektiğini söyledi."

DİĞER KOVİT-19 TEST KİTLERİNDEN FARKI

Ağızdan alınan sürüntünün hızlı test kitinin içine konulduğunu belirten Bülend Ortaç, Virüs pozitif olması halinde virüs proteinleri bu kite bağlanarak optik sinyal veriyor. Bu hızlı sinyal sonucunda yapılan algoritmalar, farklı varyantlara da cevap verebiliyor. Bu algoritmalar negatif ya da pozitif olarak cevap veriyor. Hastadan alınan numune örneğinin pozitif olması halinde 5-10 saniye içinde, negatif durumda ise kontrollerin yapılarak 20-30 saniye içinde sonucun çıktığının altını çizdi.

Test yapmaya korkanlar eczanelerden aldıkları test kitleriyle kendilerine sürüntü testi uyguluyor. Uzmanlarda bu testlerin doğru olmadığını asıl testlerin laboratuvar ortamında yapılmasının daha doğru ve kesin sonuç elde edileceğini vurguladı.