Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Niğde-Ankara Otoyolu 2. Kesim Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katılarak bir konuşma gerçekleştirdi. ABD'nin yaptırım kararlarını değerlendiren Erdoğan daha sonra," Savunma Sanayi'mizden yeni müjdeler alıyoruz." diyerek yerli ve milli olarak geliştirlen hava savunma ve füze sistemine ilişkin olarak," ASELSAN ve ROKETSAN tarafından geliştirilen ilk milli ve yerli hava savunma ve füze sistemimiz Hisar A +'nın envantere giriş öncesi son kabul testi yapıldı. TUBİTAK Sage tarafından geliştirilen harp başlığı kullanılarak 11 Aralık'ta yapılan atışta yüksek hızlı hedef uçak, uçuş menziline uzak menzilde başarıyla vuruldu. Aslında bu son test birkaç ay gecikti." diye konuştu. Bu açıklamanın ardından Yerli ve milli hava savunma sistemi Hisar A+ nedir? Özellikleri nelerdir? sorularının yanıtları merak konusu oldu.

YERLİ VE MİLLİ HAVA SAVUNMA SİSTEMİ HİSAR A + NEDİR? ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Yerli ve milli imkanlarla ROKETSAN ve ASELSAN tarafından geliştirilen Hisar A+, alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemidir. Söz konusu sistem hareket halindeki birliklerin hava savunmasını sağlamak

amacıyla hava tehditlerinin (sabit/döner kanatlı uçaklar, seyir füzeleri, insansız hava araçları ve

havadan karaya atılan füzeler) alçak irtifada tesirsiz hale getirilmesi görevini yerine getirmektedir.

HİSAR-A Otonom Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi sabit ve hareket halindeki birliklerin;

• Savaş Uçakları

• Helikopterler

• İnsansız Hava Araçları

• Seyir Füzeleri

• Havadan Karaya Füzelere karşı hava savunma görevini icra eder.

HİSAR-A Sistemi; üzerinde Arama Radarı, IFF Sistemi, Termal ve Gündüz Görüş Kamerası ve Lazer Mesafe Ölçer’den oluşan E/O Sensör Grubu, IIR arayıcı başlıklı dik atış yeteneğine sahip hava savunma füzesi olan modüler yapıda bir sistemdir. HİSAR-A Sistemi en gelişmiş teknoloji ile gelecekteki yeni ihtiyaçların ve özelliklerin ilavesine imkan sağlayabilecek yapıda açık bir mimariye sahiptir

HİSAR A+ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

• Hedef tespit, teşhis, takip

• Dost düşman tanıma sistemi (IFF)

• Çoklu angajman ve ardışık ateşleme

• Takım halinde görev yapabilme ve komuta kontrol

• Üst komuta kontrol unsurları koordinasyonunda görev yapabilme

• Gece/gündüz ve kötü hava koşullarında görev yapabilme

• Konumlama ve yön bulma sistemi

• Zırhlı mekanize birlikler ile hareket kabiliyeti Nükleer, biyolojik ve kimyasal koruma

• Balistik koruma

Teknik Özellikler

• Savaş Uçağı Takip Menzili : > 25 km

• Hedef Önleme Menzili : 15 km

• Atışa Hazır Füze : 4

• Azami Hız : 65km/h

• Dik Meyil Tırmanma : %60

• Yan Meyilde Hareket : %30