Yeryüzünün renkleri Mozambik’te buluştu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) "Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında Mozambik'in başkenti Maputo'da gönüllülere geleneksel sanatlardan olan batik eğitimi verildi.

TİKA'nın gönüllü gençleri, batik atölyesi çalışmaları kapsamında Mozambikli öğrencilerle bir araya geldi. Hayal gücünün kumaş üzerinde yansıma bulduğu eğitimde, yeryüzünün tüm renkleri Mozambikli ve Türk öğrencilerin çalışmalarında hayat buldu. Atölye eğitiminin yanı sıra üniversite öğrencileri tarafından Türkiye'den getirilen kırtasiye malzemesi ve oyuncaklar da Mozambikli çocuklarla paylaşıldı. "Her şey bir tebessüm için" sloganıyla çıkılan yolculukta Mozambikli çocukların mutluluğuna ortak olundu. 5 günlük atölye eğitimini başarıyla tamamlayan gençlere sertifikaları, Maputo Büyükelçisi Zeynep Kızıltan'ın da katıldığı törende takdim edildi.

Program kapsamında Maputo'da bulunan 16 gönüllü öğrenci, TİKA Maputo Program Koordinasyon Ofisini de ziyaret etti. Türkiye'nin Maputo Büyükelçisi Zeynep Kızıltan, eski Mozambik Dışişleri Bakanı Leonardo Simao, Türk Hava Yolları Maputo Ofisi, Ticaret Müşavirliği ve önemli Türk yatırımlarının temsilcileri ile gerçekleştirilen söyleşilerde Türkiye-Afrika ilişkileri ve Mozambik'in kalkınması konuları ele alındı. Söyleşide Simao, kendi gençliği sırasında bu imkanların olmasını dilediğini ve bu sayede kültürlerin ve ülkelerin daha hızlı kaynaşabileceğine inandığını belirtti.

Ayrıca eğitimden sonra yetimhaneler ziyaret edilerek, Mozambikli çocuklara hediyeler verildi. Ziyaret edilen 1 Mayıs Yetimhanesi Müdürü Ana Chanola Zimbane, "Ne zaman Türkler gelse çocuklar çok mutlu oluyor, burası sizin eviniz" dedi.

Maputo'ya veda etmeden önce şehrin önemli tarihi, kültürel ve doğal alanlarını ziyaret eden gönüllüler, ülkenin kültürü ve yaşantısı hakkında bilgi edindi.

Üniversite öğrencilerine küresel gönüllülük bilinci kazandırılması amaçlanan ve bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında Türkiye'nin farklı üniversitelerinden 500 öğrenci, 35 ülkeye saha ziyareti gerçekleştiriyor.

Kaynak: İHA