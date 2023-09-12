Yeşil alanların yüzde 90’nı arıtılmış su ile sulanıyor

Dünyadaki hızlı nüfus artışı, iklim değişikliği, çevre kirliliği temiz su miktarını ve kalitesini etkilerken bu da mevcuttaki su kaynaklarının önemini daha da arttırıyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Yeşil alanların yüzde 90’nı arıtılmış su ile sulanıyor

Dünyadaki hızlı nüfus artışı, iklim değişikliği, çevre kirliliği temiz su miktarını ve kalitesini etkilerken bu da mevcuttaki su kaynaklarının önemini daha da arttırıyor. Bu istikamette atık suyun uygun arıtma proseslerinden geçirilerek yeniden kullanılması sağlanıyor ve Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olan parkların yüzde 90'ından fazlası geri dönüşümü sağlanan su ile sulanıyor.

Menteşe'de parkların yüzde 90'ı arıtma suyuyla sulanıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde hizmete soktuğu ve yeni yapacağı atık su arıtma tesislerinde de atık suyun geri dönüşümünü sağlayan sistemi hayata geçiriyor. Muğla Belediyesi döneminde 2013 yılında açılışı yapılan Menteşe İlçesi merkez mahallelerine hizmet veren 17 bin 111 metreküp gün kapasiteli Atıksu Arıtma Tesisi'nin ileri biyolojik arıtma projesi sonrasında yer alan filtrasyon ve dezenfeksiyon üniteleri ile atık su, yeniden kullanım kriterlerine getiriliyor. Böylelikle Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olan 384 bin 500 metrekare yeşil alanın 359 bin 294 metrekaresi arıtılmış su ile sulanırken Menteşe'de yer alan park ve bahçelerin yüzde 90'ından fazlası sulanmış oluyor. Yeşil alanların geri dönüşümü sağlanan su ile sulanması hem su tasarrufu hem de daha yeşil bir çevre sağlıyor.

Yeşil alanların yüzde 90’nı arıtılmış su ile sulanıyor

Yeşil alanların yüzde 90’nı arıtılmış su ile sulanıyor

Yeşil alanların yüzde 90’nı arıtılmış su ile sulanıyor

Yeşil alanların yüzde 90’nı arıtılmış su ile sulanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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