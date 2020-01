"Yeşil Gıda Market" projesi hizmete başlıyor

Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerindeki vaatlerinden olup, "Üreticiden Tüketiciye" temalı "Yeşil Gıda Market" projesi ilk olarak Bostanbaşı Mahallesinde hizmete girecek.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Karakuş ve Şahin Özer'in yanı sıra Yeşil Yurt İnşaat ve İŞGEM Şirketi Genel Müdürü Muzaffer Çelik ile birlikte Bostanbaşı mahallesinde yapımı tamamlanan Yeşil Gıda Markette incelemelerde bulundu. Yeşilyurt'un kırsal bölgelerinde yetişen yöresel lezzetleri farklı ve dikkat çekici yatırımlarla daha geniş kitlelere ulaştırmaya çalıştıklarını hatırlatan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Bostanbaşı Mahallesinde ki Yeşil Gıda Marketin en yakın zamanda hizmete gireceğini bildirdi. Seçimlerde vatandaşlara verdikleri sözleri teker teker yerine getirdiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerindeki vaatlerimizden olup, doğal ve organik ürünlerimize ulaşımı kolaylaştırmak adına yapmayı taahhüt ettiğimiz Yeşil Gıda (Üreticiden Tüketiciye) projemizi halkımızla buluşturacağız. Seçimlerde, Yeşilyurt'umuzu 2023 vizyonuna ulaşmasını sağlayacak 45 adet proje açıklamıştık. Bu projemizle birlikte 29'uncu projemizi de gerçeğe dönüştürmenin sevincini yaşıyoruz. Halkımıza neyi vaat ettiysek hepsini teker teker hizmete sunmak adına gece gündüz demeden çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Belediye iştiraklerinden İŞGEM bünyesinde her geçen gün gelişen ve nüfus yoğunluğu artan Bostanbaşı Mahallesinde ilk Yeşil Gıda Marketini hizmete sunacaklarına aktaran Çınar, "Yeşil Gıda marketimizde incelemelerde bulunduk. Kırsal bölgelerimizde ki verimli topraklarda yetişen, çiftçilerimizin büyük bir titizlikle hazırladıkları doğal ve organik ürünlerimizi geniş kitlelere ulaştırmak, değerinde satın alıp uygun fiyata halkımıza sunmak adına başlattığımız bu projemiz, Yeşilyurt'umuzun tarımsal kalkınmada rol model olmasına katkı sağlayacaktır. İlçemizin kırsal mahallerinde yaşayan vatandaşlarımızın kendi üretimleri olan süt ve süt ürünleri, sebze, meyve, pekmez ve salça gibi doğal ve organik gıda ürünlerini değerinde ki fiyata satın alıp, gerek hizmete sunduğumuz Doğal Ürünler Pazarımız gerekse de belirli noktalarda açacağımız satış mağazalarında uygun fiyata halkımıza ulaştıracağız. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güzel bir hayat yaşamaları için sofralarında taze ve doğal ürünler bulundurmalarına katkı sağlamış olacağız. İlk olarak Bostanbaşı Mahallemizde halkımızla buluşturacağız Yeşil Gıda Marketimizde doğal ve organik ürünlerimizin yanı sıra vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu diğer gıda ve temizlik ürünlerini nezih, kaliteli ve güzel bir mekanda satışını yapacağız. Projemizi farklı mahallelerde açacağımız satış noktaları aracılığıyla yaygınlaştıracağız" dedi.

Yeşilyurt'un gelişimine katkı sunacak yatırımlara ağırlık verdiklerini hatırlatan Başkan Çınar, "Bölgemizi her alanda geliştirmek için ekibimizle birlikte sürekli sahadayız, halkımızla iç içeyiz, vatandaşlarımızın hangi hizmete ihtiyacı varsa onu yerine getirmek adına çalışıyoruz, yeni projeler üretiyoruz. Yeşilyurt'umuzun ulusal ve uluslar arası düzeyde tanıtılması ve bilinirlilik seviyesini artırmak adına elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bize inanan ve güvenen insanların güvenlerini boşa çıkarmamak, onlara layık olabilmek adına her alanda çalışarak Yeşilyurt'umuzun marka değerine katkı sunmaya çalışıyoruz. Bölgemiz en güzel ve en iyi hizmetleri hak ediyor. Her şey Mutlu İnsanların Şehri Yeşilyurt için her şey Malatya'mızın kalkınması ve büyümesi için" diye konuştu.

Kaynak: İHA