Yeşil ışıkta geçmek istedi! Çaldığı korna ile az daha hayatından oluyordu
Karaman'da ilerlemek için önündeki otomobile korna çalan kamyonet sürücü, otomobilden çıkan 7 kişinin saldırısına uğradı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis hem kavgayı ayırdı hem de gözaltına aldığı şüphelilere sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira para cezası uygulandı.
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18 Haziran 2020 Perşembe 14:10
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