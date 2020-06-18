Yeşil ışıkta geçmek istedi! Çaldığı korna ile az daha hayatından oluyordu

Karaman'da ilerlemek için önündeki otomobile korna çalan kamyonet sürücü, otomobilden çıkan 7 kişinin saldırısına uğradı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis hem kavgayı ayırdı hem de gözaltına aldığı şüphelilere sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira para cezası uygulandı.