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  3. Yeşil ışıkta geçmek istedi! Çaldığı korna ile az daha hayatından oluyordu

Yeşil ışıkta geçmek istedi! Çaldığı korna ile az daha hayatından oluyordu

Karaman'da ilerlemek için önündeki otomobile korna çalan kamyonet sürücü, otomobilden çıkan 7 kişinin saldırısına uğradı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis hem kavgayı ayırdı hem de gözaltına aldığı şüphelilere sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira para cezası uygulandı.

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18 Haziran 2020 Perşembe 14:10

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